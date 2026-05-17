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美國總統川普結束北京「川習會」後，接受媒體專訪談及台灣議題，表示不希望看到台灣走向獨立，並透露美方很快會就對台軍售案作出決定，引發各界關注。對此，總統賴清德今（17）日透過臉書發文回應，美國政府包括川普及美國國務卿盧比歐等人，多次重申美國長期以來對台政策並未改變，並感謝美國政府持續關注台海和平與穩定與對台灣的支持。賴清德表示，稍早已聽取國安團隊，包括國安會、外交部、國防部、陸委會及國安局等相關機關報告，就最新情勢進行完整了解與討論，向國人提出五點說明。他指出「維持台海及區域和平穩定現狀，是中華民國一貫且堅定的立場，也是2300萬台灣人民最大共識。」台灣作為區域及兩岸負責任的一方，不會挑釁，不會升高衝突，但也不會在壓力下放棄國家主權與尊嚴，以及民主自由的生活方式，並稱台灣「從來都是兩岸現狀的堅定維護者，而不是改變現狀的一方。」針對中國因素，賴清德強調，近年來中國在台海及周邊海域持續擴張軍事活動，對周邊國家施加軍事、政治與經濟壓力，中國才是破壞區域和平穩定，改變現狀的根源所在。賴清德重申兩岸定位，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志，強調這是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的台獨問題。台灣願意在對等與尊嚴前提下，與中國推動健康有序的交流與對話，但拒絕中國假統一之名，實質進行統戰滲透與具政治目的的脅迫式交流。另外，賴清德談及台美安全合作，指出對台軍售建立在《台灣關係法》基礎之上，不僅是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。賴清德強調，近年台灣持續提升國防預算、推動國防改革、強化不對稱戰力與後備動員，目的就是捍衛全體台灣人民的自由與安全，也是維護區域和平穩定的關鍵要素。台灣是印太安全的重要節點，也是全球AI與半導體發展核心，更是全球供應鏈重整不可或缺的一環，台灣是全球核心利益之所在，任何破壞台海和平穩定的行為，不只是對國際規則與秩序的公然挑釁，更將對印太安全、全球供應鏈及世界經濟帶來重大衝擊。賴清德重申，確保台海和平穩定，一直是台美及全世界民主國家的高度共識，台灣絕不會被犧牲或交易，和平要靠實力、靠國人守護自由民主的意志，以及與友盟國家的合作，台灣將持續提升自我防衛力量，不卑不亢、維持現狀，為區域與全球和平繁榮作出貢獻。