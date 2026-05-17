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▲印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）指出，塞梅魯火山目前仍處於三級警戒狀態。（圖／翻攝自Ｘ＠NaraSenyap）

印尼爪哇島（Java）東部的塞梅魯火山（Mount Semeru）17日三度噴發，火山灰和氣體直衝天際。當局建議民眾遠離高風險地區。CNN引述塞梅魯火山觀測站人員，塞梅魯火山於當地時間清晨5點37分首次噴發，噴發柱高度約火山口上方500公尺，相當於海拔4176公尺。他形容，火山灰柱呈灰色，地震儀記錄到此次噴發，最大振幅為22毫米，持續時間為189秒。隨後，在早上7點44分及7點46分，火山兩度噴發。最後一次噴發時，火山灰柱上升至火山口上方約700公尺，相當於海拔4,376公尺。印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）指出，塞梅魯火山目前仍處於三級警戒狀態。官方建議民眾避免在Besuk Kobokan河道沿線東南方向、距離峰頂13公里範圍內活動。此外，由於有火山爆發時岩石噴射風險，民眾也被禁止在距離火山峰頂或火山口五公里範圍內進行任何活動。本月8日，印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）發生登山意外，造成三名登山者死亡，包括兩名新加坡人及一名印尼人，引發外界對當地火山活動安全風險的關注。