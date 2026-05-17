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本週為淡江大橋通車後，遇到第一個假期，連續兩天，民眾蜂擁而至朝聖，除了是通往淡水與北海岸的交通要道外，淡水也儼然成為北台灣最熱門的景點。公路局表示，今（17）日適逢週日民眾把握好天氣假日出遊，因為交通更加便利了，所以吸引大量民眾前往淡水、八里及北海岸地區遊憩。自上午10時起車輛即開始湧入，至10時30分車陣已逾3公里，公路局北分局隨即與新北市交通局協力啟動宣導分流改道，新北市警察局淡水、蘆洲分局亦於周邊路口加強疏導，車陣雖稍有紓解，但大量車潮持續湧入，於下午3時車陣達到最巔峰，已綿延逾5公里，目前各相關單位仍全力不斷分流疏導中。公路局北區養護工程分局表示，預估下個週末仍將為晴朗的好天氣，嘗鮮熱潮仍將持續，請遊客可多搭乘公共運輸工具前往，或利用省道台2線由關渡、竹圍進入淡水。也呼籲民眾在出門前先查詢路況，儘量避開易壅塞路段及時段。公路局北分局再次提醒，車多壅塞時，請民眾務必耐心駕駛，聽從各路口交管人員的指揮耐心駕駛，快樂出遊及平安回家。公路局將與新北市交通局、警察單位共同合作，維護民眾交通安全與旅途順暢。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。