馬來西亞吉隆坡機場第一航廈，一名外國籍女子因涉嫌擅闖出發大廳禁區而被捕。
《馬來郵報》報導，吉隆坡國際機場警區主任助理表示，事情發生在16日下午1點35分左右，一名來自中國的女子，沒有機票就闖入安檢區的自動閘門，並在面對保全人員盤問時表現出攻擊性。
現場目擊者拍下影片顯示，當警方試圖將該名女子帶離現場時，女子一度尖叫抵抗，先是蹲下，接著直接躺在地上。最終，四名警察分別拉起女子四肢，合力將女子架走。誇張過程引起現場大批旅客圍觀。
初步調查發現，該名女子於4月30日與朋友一起進入馬來西亞度假，但沒有足夠的錢購買回程機票。
報導指出，該女子已於17日被帶到雪邦法庭，並根據1959年《保護區和受保護區法》（Protected Areas and Protected Places Act 1959）第7條被還押進行進一步調查。
若被定罪，可處以最高1,000馬來西亞令吉（約新台幣7995元）的罰款、最高兩年的監禁，或兩者併罰。
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現場目擊者拍下影片顯示，當警方試圖將該名女子帶離現場時，女子一度尖叫抵抗，先是蹲下，接著直接躺在地上。最終，四名警察分別拉起女子四肢，合力將女子架走。誇張過程引起現場大批旅客圍觀。
初步調查發現，該名女子於4月30日與朋友一起進入馬來西亞度假，但沒有足夠的錢購買回程機票。
報導指出，該女子已於17日被帶到雪邦法庭，並根據1959年《保護區和受保護區法》（Protected Areas and Protected Places Act 1959）第7條被還押進行進一步調查。
若被定罪，可處以最高1,000馬來西亞令吉（約新台幣7995元）的罰款、最高兩年的監禁，或兩者併罰。