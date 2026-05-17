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美國總統川普日前接受專訪，表達不希望台灣走向獨立，引起國際輿論。對此，國民黨前副主席連勝文今（17）日在臉書發文，引用父親前副總統連戰的座右銘「國際間只有利益，沒有正義」，表示這場美中台博弈凸顯這句話精髓。他解讀川普的話說得很明白，就是告訴死忠台獨支持者，「如果想透過激怒對岸引起戰爭的方式實現獨立，美國絕不會幫忙，要打就自己去打，美國大兵不會為你跑大老遠流一滴血！」連勝文指出，美國不僅不會為台灣打仗，因為台灣是川普口中的晶片小偷，半導體產業得繼續移往美國，並要台灣冷靜，說穿了就是「叫你們不要再鬧了」。他痛批民進黨對此仍硬拗「三角關係沒有改變」，根本是欺騙台灣老百姓。他表示，川普展現紐約商場「強者通吃、利益足夠皆可交易」的商人性格，難道民進黨完全沒有概念，還是已經被自身意識形態綁架，在台獨的錯路上找不到安全下車的出口？關於7800億軍購案，連勝文怒轟，過去民進黨藉此抹紅國民黨，結果預算通過後，川普直接將軍售視為對中談判籌碼，向中國獲取實際利益前，軍售項目恐面臨變動或延宕，而台灣早就付錢的武器，至今大部分仍延遲運交，拿到可能已是10年後的事，無法應對民進黨口中即將面臨的兩岸戰爭。連勝文狂酸「台獨對大多數當權者、政客及側翼而言，不只是口號，更是一門升官發財的好生意！」他表示，執政黨將抗中保台當成政治鬥爭工具，只要民進黨繼續執政，台灣只能被迫在危險道路上跌撞，倒楣的則是多數民眾，因為到時當權者早已賺足百萬美金，還能跟川普購買美國居留金卡，對美國而言絕對又是一門好生意。