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▲南港LaLaport威秀影城與5樓美食街一度被煙霧籠罩。（圖／Threads＠judy09_11）

即使電影已播放至中途，仍可辦理退票

今日受影響導致取消電影場次的觀眾，線上退票者皆免收手續費，至於是現場購票或網路訂票已取票者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜

台北市南港LaLaport威秀影城今（17）日下午傳出突發狀況，下午4時26分許現場冒出大量白煙，5樓美食街一度被煙霧籠罩，嚇壞不少民眾。警消獲報後迅速趕赴現場處理，初步了解疑為爆米花保溫機過熱導致冒煙，事件未造成任何人員傷亡。消防局接獲通報後，立即派遣5車17人前往現場查看。警消抵達後協助進行設備降溫，現場狀況已排除，後續也未再擴大，詳細事故原因仍待進一步釐清。事件發生後，不少民眾關心影城是否停業及電影票如何處理。威秀影城隨後於官方粉專公告，因設備異常，台北南港LaLaport威秀影城17日（週日）晚間暫停營業，並公布退票與後續處理方式。威秀表示，已購票民眾若因影響無法觀影，威秀影城表示，南港LaLaport威秀影城因為5樓爆米花保溫機過熱，導致冒煙。經消防人員確認後，已經排除問題，為確保安全與環境品質，今（17）日傍晚後的場次一律取消，疏散觀眾約620人，無人員受傷威秀影城對受影響觀眾，誠摯地向每位觀眾致歉。