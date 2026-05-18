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有消息傳出，馬來西亞柔佛州立法議會將於6月24日召開特別會議，預計正式宣布解散州議會，為即將到來的柔佛州選鋪路。《東方日報》報道，有關要求所有柔佛州議員為特別會議做好準備的通知，目前已開始透過WhatsApp在議員之間流傳。巫統柏瑪尼斯州議員安紐爾（Anuar bin Abd Manap）接受網媒《Malaysia Gazette》訪問時透露，目前尚未收到柔佛州議會書記署發出的特別會議正式通知，但一旦接獲正式通知，將會出席並已做好準備。安紐爾解釋，官方一般會以書面發出相關通知，因此在未有官方聲明前，無法證實6月份是否確實會召開特別會議。柔佛州國陣主席及州務大臣翁哈菲茲（Dato' Onn Hafiz bin Dato' Ghazi）16日宣布，國陣將在來屆柔佛州選中競選全部56個州議席，進一步引發外界對柔佛州選即將到來的揣測升溫。翁哈菲茲指出，有關競選全部議席的決定，是在聽取基層領袖及柔州巫統領導層意見後所作出的。