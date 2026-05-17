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美國總統川普結束訪問中國行程返回美國，全球關注美中關係在經貿與政治交涉上的變化。然而，路透提到，經過這次峰會實際上並未有太多改變或進一步成果，僅是回到熟悉的競爭與僵持模式。另一方面，一些商業交易內容可能會留到秋季，屆時預計習近平將造訪白宮。根據路透報導，川普對北京的訪問，若以美中峰會的標準來看，成果有限，但為中國凸顯了一個明顯的好處，在經歷了去年極端的貿易戰之後，兩國已恢復到彼此熟悉的經濟與戰略對峙狀態。川普與中國領導人習近平為期兩天的會談表明，即使在川普的「解放日」關稅以及雙方去年底達成的貿易緩和之後，美中雙方仍然深陷於川普在其第二個任期開始時繼承的這場競爭之中。路透指出，對美國而言，從美國認為北京的重商主義貿易政策，到北京努力增強其在印太地區的軍事影響力，最令人困擾的部分並未解決；但對習近平而言，這提供了一些喘息之機，也讓他得以回歸到更可預測的挑戰之中。川普帶領了美國一些最具權勢的商界與科技界領袖出席了週四至週五的峰會，從特斯拉（Tesla）的馬斯克到輝達（Nvidia）的黃仁勳，但除了出席一場奢華的晚宴之外，大多數人在此次行程中幾乎沒有什麼成果可以展示。此次會晤也未能促成中國做出任何公開承諾，來協助美國結束在中東的伊朗戰爭，這場戰爭已經擾亂了全球市場，並重創了川普的支持率。保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）的中國專家辛格頓（Craig Singleton）表示，「這場峰會展現了穩定，但僵局仍在。峰會只取得了一些無關痛癢、勉強能接受且可控的成果，這大概就是目前美中關係所能承受的全部了」。路透引述分析人士看法指出，隨著去年的貿易戰展開，川普似乎高估了關稅迫使中國做出單方面讓步的力量。北京方面以調高關稅進行報復，並威脅要切斷美國工業所需的關鍵礦物供應，迫使雙方陷入不安的僵局。白宮也表現出不願運用美國其他形式的金融和科技槓桿，例如對中國主要銀行實施制裁，所帶來的經濟後果。雙方此次會談也未公開提及許多美國長期以來的要求，例如要求中國解決工業產能過剩的問題，這一問題讓低成本商品不公平地充斥了他們的市場。而在應對疲軟的國內經濟，並尋求鞏固其希望能在與美國的長期競爭中扭轉局勢的技術之際，中國似乎對這種脆弱的停戰狀態感到滿意。路透引述一位知情貿易談判的人士看法稱，中國希望貿易休戰期延長的時間，肯定比川普政府願意給予的要長，並且希望美國就正在進行的調查做出保證，這些調查可能會恢復今年稍早被最高法院推翻的一些對進入美國的商品徵收的關稅。總體而言，雙方在峰會上都沒有提出太多實質內容，一些商業交易可能會留到秋季，屆時預計習近平將造訪美國白宮達成互訪。此次峰會在向中國銷售輝達的H200人工智慧晶片方面沒有取得任何突破，而川普表示波音公司已敲定一項由中國購買200架噴射客機的協議，這遠低於預期的500架，也低於北京在2017年訪問期間同意購買的300架。白宮官員表示，美國已建立了一個新的貿易委員會，美國官員曾提及該委員會是一個降低非敏感商品關稅的聯合機制，也並未提供太多細節。前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）認為，這些經濟成果「遠低於預期」。