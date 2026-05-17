我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶劍到桃園品嚐牛肉麵，還詢問店家有沒有香菜。（圖／翻攝自박보검 (PARK BO GUM)YouTube）

韓國男神朴寶劍去年12月來台拍服飾品牌廣告，拍攝花絮昨（16）日釋出，他除了去嘉義當地的知名連鎖賣場購物，還到桃園大啖牛肉麵，甚至詢問店家有沒有香菜，粉絲也認出該間店址為桃園市蘆竹區的京饌香牛肉麵大竹店，不過無法接受偶像吃牛肉麵加香菜，「不是應該加酸菜嗎？」朴寶劍在Vlog中，前往嘉義市區的大賣場血拚，買了保久乳和巧克力棒，並自己使用自助結帳機，而他和工作團隊也來到桃園的牛肉麵店祭五臟廟，已經去打卡的粉絲分享，朴寶劍坐店內最裡面唯一一張黑色大理石桌，老闆娘透露他點的是牛肉加牛肚的「雙寶麵」。有趣的是，朴寶劍在大快朵頤之前，還轉頭問店家「這裡面也有香菜嗎」，可見男神也是香菜愛好者，不過部分台灣粉絲無法接受牛肉麵加香菜的組合，「是誰允許他牛肉麵+香菜的」、「牛肉麵要加的不是酸菜嗎...」、「酸菜派的人要瘋了！」對於朴寶劍祕密訪台，還深入鄉里尋覓在地小吃，粉絲都欣喜若狂，「原來這就是韓星在自己家附近出沒的感覺...朴寶劍居然出現在我老家附近...還吃了我以前國中下課去補習前很常吃的...我這輩子沒想過有韓星會出現在大竹，超荒謬」、「大竹超級冷門啊啊啊啊！誰能想到寶劍在加油站旁邊的牛肉麵店吃飯啦」、「我的天我居然離寶劍這麼近！」