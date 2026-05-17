我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普日前接受媒體專訪時，公開表明「不希望有人覺得有美國支持就要走向獨立」。對此，美國在台協會（AIT）前處長司徒文今（17）日出席本土政權執政檢視論壇時，直言川普這番言論明顯偏離美國長久以來的「戰略模糊」政策，嚴正強調台灣的未來應該由台灣人民自己決定，不該受到外部力量牽制。日前才剛結束的川習會，司徒文觀察到川普在會談中，對中國國家主席習近平多所稱讚，但他提醒習近平並非民主領袖。曾在中國派駐6年、隨後在台任職並定居台灣的司徒文，感嘆川普未能對台灣身為自由民主國家所取得的成就，給予足夠支持與肯定。他諷刺，川普在專訪中只提軍售要與台灣領導人討論，恐怕是「不記得台灣總統的名字」。司徒文憂心川普的作法，已違背美國傳統政策。他回顧，美方過去奉行「六不政策」，明確規定不會與中國討論對台軍售，絕不給北京當局發言空間，而如今川普態度恐怕正中習近平下懷，恐對軍售造成負面影響。他期盼川普在離開北京的氛圍後能回歸現實，也呼籲華府內部理性聲音能重拾影響力，期望美國國會能跨黨派站出來為台灣發聲。