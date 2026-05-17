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川習會上週落幕，總統賴清德今（17）日指出，他稍早已聽取國安會、外交部、國防部、陸委會、國安局等相關機關報告，並就最新情勢進行完整討論。賴清德表示，「台灣絕不會被犧牲或交易」，並強調捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。國民黨回應表示，賴清德和民進黨不要故弄玄虛，用中華民國偷渡台獨，就以為能夠呼嚨天下人。賴清德今晚在臉書發文表示，他稍早已聽取相關部會報告，並與國人報告5大點，台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者、中國才是區域不穩定及改變現狀的根源、捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題、台美安全合作與軍售，是維護區域和平穩定的關鍵要素、台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。對此，國民黨回應表示，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家」。國民黨質問賴清德，民進黨的問題是「想獨又沒有能力獨、想獨又沒有膽量獨」，只好在「台灣」、「中華民國」、「中華民國台灣」之間閃來閃去，以「台灣早就是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」來假裝獨立。國民黨呼籲賴清德應該開大門走大路，中華民國就是中華民國，連一個人都是行不改名坐不改姓，何況是堂堂的中華民國？賴總統和民進黨不要故弄玄虛，用中華民國偷渡台獨，就以為能夠呼嚨天下人。賴清德既然是中華民國的總統，就該義正詞嚴的說：「中華民國早就是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國！」