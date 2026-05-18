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天赦日是什麼？轉運、補財庫好日子

▲只要在天赦日祭拜玉皇大帝請求寬恕後，再補財庫、求好運，就能事半功倍、好運擋不住。（示意圖／Shutterstock）

天赦日祭拜吉時

天赦日祭拜供品

天赦日懺悔文寫法

▲懺悔文沒有固定寫法，可以按照自己的意思寫。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）

天赦日拜拜流程

2026年第3個「天赦日」就在5月20日（農曆4月4日），民間習俗認為，天赦日是向玉皇大帝誠心懺悔，請求赦罪的好日子，命理專家楊登嵙表示，如果有事業不順、官司纏身的情況，都可在天赦日祈求轉運，天赦日也是補財庫、求財的好日子。命理專家楊登嵙指出，古書有記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」代表「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，可以在這一天誠心向玉皇大帝懺悔，祈求玉皇大帝能寬恕、赦免自身的累世罪孽。楊登嵙表示，如果有事業不順、官司糾紛想化解，或是祈求身體健康、財運等，這天也是好日子，只要祭拜玉皇大帝請求寬恕後，再補財庫、求好運，就能事半功倍、好運擋不住。楊登嵙指出，天赦日是天干配合地支產生，每年只有5到7天，2026年天赦日只有6天，數量並不多：1、3月5日2、5月4日3、5月20日4、7月19日5、10月1日6、12月16日早上5點至下午3點，都是祭拜的好時間。清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表一年12個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物品。懺悔文主要是寫給神明的一封信，表達自身的反省和祈願，沒有一定的格式，只要表達自身的誠心就可以了，以下提供萬用版本給信眾參考：「玉皇大帝在上，信士（信女）OOO，出生年月日為O年O月O日，家住（詳細地址）。今日誠心誠意祈求，懇請玉皇大帝大開天恩，赦免弟子過往的無心之罪業。並求玉皇大帝保佑弟子____________（自行敘述祈求事項，如事業順利、小人退散、財源廣進等），祝玉皇大帝萬壽無疆，神威顯赫。」擺好供品、金紙後，口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，可吃掉桂圓肉，外殼也丟入金爐內一同焚化，象徵脫胎換骨。