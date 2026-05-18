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菜瓜布是細菌溫床 只用清水洗不乾淨

▲菜瓜布經常是潮濕的狀態，又容易殘留食物，是適合細菌繁殖的場所。（圖／記者徐銘穗攝）

沒加洗碗精就像塗細菌 晾乾＋定期更換保平安

碗盤看起來很乾淨，就不用洗碗精清洗嗎？日本有研究發現，如果碗盤只用清水、菜瓜布刷洗，沒有使用洗碗精，很可能會讓碗盤越洗越髒，甚至還會比有清潔的馬桶還髒！若不小心吃下碗盤殘留的細菌，很容易導致全家腸胃不舒服。根據日本「FCGI綜合研究所（エフシージー綜合研究所）」一項調查研究發現，廚房菜瓜布經常是潮濕狀態，上面又容易殘留食物和油脂，提供細菌良好的繁殖環境，使用數周後的菜瓜布，細菌數量可能高達數萬，甚至數億隻，如果換算同樣面積的細菌密集度，甚至會比平時有清潔的馬桶坐墊還髒。為了測試只用菜瓜布、清水是否能把碗盤洗乾淨，研究人員在菜瓜布上附著約1億個金黃色葡萄球菌和肉汁，以這塊菜瓜布加上清水，清洗乾淨的盤子，結果發現盤子上還有8000CFU（菌落形成單位）的金黃色葡萄球菌。對照組方面，研究人員使用附有金黃色葡萄球菌菜瓜布，加上標示有除菌效果的洗碗精，以及沒有標示除菌的洗碗精清洗碗盤，結果發現，不管洗碗精有沒有標榜除菌效果，都能讓碗盤上的細菌數量降到0，可以看出洗碗精清潔的重要性。FCGI綜合研究所指出，如果菜瓜布上本來就已經充滿細菌，又沒有使用洗碗精，洗碗就不是清潔，而是在碗盤、餐具上塗上細菌，反而增加食物中毒的風險，建議不管碗盤看起來多乾淨，都要加上一點洗碗精刷洗，再用流動的清水把洗碗精沖乾淨。另外，菜瓜布使用完畢後要擰乾水分，並懸掛晾乾，並且要定期更換，以免菜瓜布變成細菌大本營。