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▲陳艾琳（左）現在經營花藝事業，和老公Alex結婚7年了。（圖／翻攝自IG@chen_ai_ling51）

從綜藝節目《大學生了沒》發跡的陳艾琳，2019年和班底Alex（顏庭笙）結婚，生下一女，昨（17）日晚間她在IG曬出比基尼辣照，只見她除了比基尼之外，還穿著一件極小的短板上衣，完全很挑戰身材，不過陳艾琳穿起來格外合理，腰間、手臂都沒有贅肉，體態讓粉絲直喊羨慕。陳艾琳在IG曬出比基尼辣照，只見她穿著綁帶式比基尼，非常健康有型，其中幾張則是穿著極短版的上衣，短到肋骨的地方，非常挑身材穿，但套在陳艾琳身上，完全不覺得奇怪，反而很適合，凱蒂貓的圖案火辣中又帶點可愛，完美的體態讓粉絲直喊羨慕。陳艾琳開心寫下，在原本會去的游泳池整修的日子，另外尋得一處可以曬太陽，水池又乾淨的泳池，一家三口度過了非常愉快的下午。陳艾琳現在經營花藝品牌，做得有聲有色，Lulu婚禮上的捧花就是出自她手。陳艾琳曾於2015年密婚「MP魔幻力量」前鼓手阿翔（黃柏翔），但兩人婚姻僅維持2年就以離婚收場。2019年陳艾琳梅開二度，和《大學生了沒》班底的Alex（顏庭笙）再婚，婚後育有一女，家庭生活幸福。近年來，她專注於花藝事業，鮮少出現螢光幕前，常在社群上分享生活點滴。