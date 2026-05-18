【唐綺陽星座運勢週報5/18-5/24】本週太陽衝刺，天氣變化大，多留意身體狀況、照顧自己，避免過度負荷。週二火星進金牛，聚焦金錢與健康議題。金星進巨蟹，水象星座者受金星與木星守護，感受到周遭的溫暖照顧。週四太陽進雙子，關注學習、交通、溝通表達等領域，應多保持彈性調整自己以適應新時代的課題。

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星象影響：太陽衝刺、火星金牛、金星巨蟹、太陽進雙子

十二星座個別影響

金牛：專注眼前就好無須抗爭，感情上不打不相識
處女：以平常心靜待好時機，感情保持樂觀有利桃花
天秤：協調事務需放下強勢感，感情在患難中見真情
雙魚：合作關係多花時間磨合，感情溝通困難別好強

牡羊：遇強則強激發潛能，感情打鐵趁熱大膽表達
巨蟹：凡事主動積極有力推進，感情在職場更有魅力
射手：展現可愛面人緣更好，感情柔軟作風反而加分
魔羯：工作上龜毛是優勢，感情中苛求是為難自己

雙子：把握變動掌握先機，感情機會在新的人際圈
獅子：有大資金收穫的機會，感情水到渠成有進展
天蠍：有女性貴人提供資源，感情提升形象更吃香
水瓶：職場氣氛融洽心情好，感情與年輕族群有連結


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