越南媒體《VnExpress》報導，由於種植方式落後以及種植區管理和檢測方面的漏洞，許多越南榴槤園受到禁用物質污染，這威脅到價值數十億美元的榴槤產業的出口。
榴槤價格暴跌 果農被迫轉內銷
在越南芹苴市（Can Tho city）的人行道上，農民黎文仁（Le Van Nhan，音譯）擺放著幾十個榴槤。他說，現在的零售價格太低，預計今年的收穫季不會有任何利潤。
五年前，黎文仁看好榴槤產業，於是將3000平方公尺的稻田改造成榴槤園。
今年，他收穫了兩噸榴蓮，但最近幾週價格暴跌近40%，迫使他上街頭兜售，以免榴槤腐爛。
他表示，自己隱約知道價格下跌是因為「不符合出口到中國的條件」，但自己完全不曉得中國市場的標準是什麼。
農民缺乏禁藥認知 出口中國頻碰壁
另一位來自南方同塔省（Dong Thap）的農民阮文忠（Nguyen Van Trung，音譯）有十年的榴槤種植經驗，他也承認自己不太關注市場標準，主要專注於保持樹木健康，並最大限度地提高產量。
他表示，在購買化肥和農藥時，很少會仔細查看成分中是否含有禁用物質殘留。他表示：「不只是我，這附近很多農民都一樣。」
由於果農對禁用藥物管制缺乏認知，導致部分榴槤外銷中國受阻，在無法順利銷往中國市場的情況下，果農被迫轉為內銷，以每公斤20,000至30,000越南盾（約新台幣約24至36元）的價格出售榴蓮，創下多年來的價格新低。
芹苴大學（Can Tho University）一項針對湄公河三角洲農民進行的「農藥使用意識與需求」研究指出，當地農民普遍習慣於優先考慮產量和外觀，而不是品質和環境標準。
調查發現，72%的人根據經銷商的建議購買和使用殺蟲劑。
當農產品價格上漲時，許多果園主往往會噴灑更多的化學物質來維持產量和利潤。
中國是越南榴槤的最大進口國，其禁用物質包括重金屬「鎘」。鎘主要來自工業活動所產生的廢棄物，若未經妥善處理，便會擴散至周邊環境，進而滲透到土壤與水源中。
前官員揭供應鏈漏洞 批檢驗制度鬆散
越南三角洲永隆省（Vinh Long）則拉縣（Cho Lach）農業和農村發展辦公室前主任裴清廉（Bui Thanh Liem，音譯）指出，土壤中之所以會累積重金屬鎘，主要原因在於農民使用了「重金屬含量超標的工業來源有機肥」。
他進一步分析，湄公河三角洲作為老牌的水果產區，土壤中「鎘」的累積程度本就遠高於其他許多地區。此外，他也直言，農民不遵守標準生產流程、政府對「產地代碼（Growing-area codes）」的管理過於鬆散，再加上檢驗程序流於作假，都是導致目前榴槤出口商陷入困境的主因。
裴清廉他強調，從前端的種植生產、收購、包裝，到後端的檢驗與出口，整條供應鏈都必須實施嚴格的「一條龍管制」，且所有相關從業人員都必須強制遵守標準作業程序。
強化產銷履歷 盼挽救出口信心
同塔省是榴槤的主要產區，該省已採集了數千個土壤樣本，以檢測鎘殘留。
該省正致力於推動農業轉型，從過往的「憑經驗耕作」走向「數據導向的智慧農業」；一旦市場有需求，便能落實回溯到單一果園的精準產銷履歷。符合標準的農場將與出口公司對接。
永隆省人民委員會主席陳智光（Tran Tri Quang，音譯）表示，榴槤種植業發展迅速，但缺乏規劃，供應鏈連結仍薄弱。
同時，永隆省也展開土壤樣本採集與殘留分析，並採取調高土壤 pH 值、嚴管含鎘肥料、清除土壤殘留物以及進行區域劃分（分區管制）等補救措施。
據越南植物生產與保護部門稱，越南目前有超過15萬公頃的土地種植水果，是2030年目標種植面積的兩倍多。
根據越南植物種植與保護局（Plant Production and Protection Department）的數據，全越南目前的榴槤種植面積已突破 15 萬公頃，比官方原定 2030 年的目標值足足翻了一倍以上。
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榴槤價格暴跌 果農被迫轉內銷
在越南芹苴市（Can Tho city）的人行道上，農民黎文仁（Le Van Nhan，音譯）擺放著幾十個榴槤。他說，現在的零售價格太低，預計今年的收穫季不會有任何利潤。
五年前，黎文仁看好榴槤產業，於是將3000平方公尺的稻田改造成榴槤園。
今年，他收穫了兩噸榴蓮，但最近幾週價格暴跌近40%，迫使他上街頭兜售，以免榴槤腐爛。
他表示，自己隱約知道價格下跌是因為「不符合出口到中國的條件」，但自己完全不曉得中國市場的標準是什麼。
農民缺乏禁藥認知 出口中國頻碰壁
另一位來自南方同塔省（Dong Thap）的農民阮文忠（Nguyen Van Trung，音譯）有十年的榴槤種植經驗，他也承認自己不太關注市場標準，主要專注於保持樹木健康，並最大限度地提高產量。
他表示，在購買化肥和農藥時，很少會仔細查看成分中是否含有禁用物質殘留。他表示：「不只是我，這附近很多農民都一樣。」
由於果農對禁用藥物管制缺乏認知，導致部分榴槤外銷中國受阻，在無法順利銷往中國市場的情況下，果農被迫轉為內銷，以每公斤20,000至30,000越南盾（約新台幣約24至36元）的價格出售榴蓮，創下多年來的價格新低。
芹苴大學（Can Tho University）一項針對湄公河三角洲農民進行的「農藥使用意識與需求」研究指出，當地農民普遍習慣於優先考慮產量和外觀，而不是品質和環境標準。
調查發現，72%的人根據經銷商的建議購買和使用殺蟲劑。
當農產品價格上漲時，許多果園主往往會噴灑更多的化學物質來維持產量和利潤。
中國是越南榴槤的最大進口國，其禁用物質包括重金屬「鎘」。鎘主要來自工業活動所產生的廢棄物，若未經妥善處理，便會擴散至周邊環境，進而滲透到土壤與水源中。
前官員揭供應鏈漏洞 批檢驗制度鬆散
越南三角洲永隆省（Vinh Long）則拉縣（Cho Lach）農業和農村發展辦公室前主任裴清廉（Bui Thanh Liem，音譯）指出，土壤中之所以會累積重金屬鎘，主要原因在於農民使用了「重金屬含量超標的工業來源有機肥」。
他進一步分析，湄公河三角洲作為老牌的水果產區，土壤中「鎘」的累積程度本就遠高於其他許多地區。此外，他也直言，農民不遵守標準生產流程、政府對「產地代碼（Growing-area codes）」的管理過於鬆散，再加上檢驗程序流於作假，都是導致目前榴槤出口商陷入困境的主因。
裴清廉他強調，從前端的種植生產、收購、包裝，到後端的檢驗與出口，整條供應鏈都必須實施嚴格的「一條龍管制」，且所有相關從業人員都必須強制遵守標準作業程序。
強化產銷履歷 盼挽救出口信心
同塔省是榴槤的主要產區，該省已採集了數千個土壤樣本，以檢測鎘殘留。
該省正致力於推動農業轉型，從過往的「憑經驗耕作」走向「數據導向的智慧農業」；一旦市場有需求，便能落實回溯到單一果園的精準產銷履歷。符合標準的農場將與出口公司對接。
永隆省人民委員會主席陳智光（Tran Tri Quang，音譯）表示，榴槤種植業發展迅速，但缺乏規劃，供應鏈連結仍薄弱。
同時，永隆省也展開土壤樣本採集與殘留分析，並採取調高土壤 pH 值、嚴管含鎘肥料、清除土壤殘留物以及進行區域劃分（分區管制）等補救措施。
據越南植物生產與保護部門稱，越南目前有超過15萬公頃的土地種植水果，是2030年目標種植面積的兩倍多。
根據越南植物種植與保護局（Plant Production and Protection Department）的數據，全越南目前的榴槤種植面積已突破 15 萬公頃，比官方原定 2030 年的目標值足足翻了一倍以上。