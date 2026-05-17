我是廣告 請繼續往下閱讀

北韓女子足球隊「我故鄉」今（17）日下午2時30分左右抵達南韓仁川國際機場，這是北韓運動員相隔七年多首次來到南韓，我故鄉足球隊此次是為了參加亞洲足球聯盟女子冠軍聯賽的4強戰，將在20日對決水原FC。女足隊抵達仁川機場後，許多民眾熱烈歡迎，但女足隊員表情顯得僵硬，面對鏡頭並未有任何笑容。根據韓聯社報導，為了參加2025-2026賽季亞足聯女子冠軍聯賽，我故鄉俱樂部女子足球隊此次訪韓，20日迎戰南韓水原FC女子足球隊進行準決賽。這是北韓運動員自2018年12月以來時隔7年5個月來到南韓，也是北韓女足時隔12年前往南韓。此次北韓女足代表團共39人，包括27名選手和12名工作人員。俱樂部選手12日上午先搭乘高麗航空班機從平壤啟程飛往北京，在當地進行集訓後，17日搭乘中國國際航空班機抵達南韓。多個脫北者團體和自主統一和平連隊等主張朝鮮半島和平統一的公民團體，在機場等待久違北韓女足隊職員，甚至舉起歡迎我故鄉女足字樣的布條並高喊歡迎口號。不過，北韓女足代表團抵達後，並未向媒體記者和公民團體致意和任何談話，可看到球隊隊員從入境大廳出來後，全身穿著相同的套裝，手推著行李，表情相當嚴肅，搭乘提前為球隊準備的車輛後直接離開機場，球隊南韓期間將住在京畿道水原市的一家飯店。