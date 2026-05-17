我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞柔佛國民陣線宣布，將在下一屆州選中單獨競選全部56個州議席後，馬國首相兼希望聯盟（Pakatan Harapan）主席安華（Anwar Ibrahim）表示，希望盡快與國陣主席阿末扎希（Ahmad Zahid bin Hamidi）會面協商，避免團結政府盟黨在州選中爆發激烈競爭，導致基層分裂。馬來西亞媒體《東方日報》報道，安華17日傍晚在新山出席活動後表示，他願意與阿末扎希（Datutk Seri Ahmad Zahid Hamidi）面談，避免盟黨之間出現惡性競爭。安華指出，若團結政府成員黨在州選中正面交鋒，最終只會導致基層黨員與支持者互相敵視和爭吵。他提到，中央政府過去在政策和資源分配方面，已給予各方充分配合與協助，因此他不明白盟黨之間為何仍需爭奪。安華呼籲柔佛選民在柔州選舉中保持理性，支持希盟候選人，以延續昌明政府的施政理念。報導指出，柔州國陣主席兼州務大臣翁哈菲茲16日宣布，在獲得國陣最高領導層同意後，柔州國陣決定在即將到來的下一屆柔佛州選中「全線單飛」，競選全部56個州議席。這無疑為團結政府在地方選舉的合作模式投下一枚震撼彈。安華17日稍早也在希盟大會上放話，如果國民陣線選擇在柔佛州選舉獨立上陣，希盟將準備在全國與國陣全面對決。