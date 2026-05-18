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最近，越南胡志明市展開大規模食品安全執法行動，查扣並銷毀超過八噸缺乏檢疫證明的肉類、家禽及其他動物產品。綜合《聯合早報》、《海峽時報》等媒體報導，當地官員表示，最近，執法人員幾乎每週都會查獲非法運輸的肉類和活體動物。不少民眾擔憂未經檢疫食品流入越南最大消費市場，並增加疾病傳播風險。胡志明市畜牧生產和動物衛生分局（Sub-Department of Livestock Production and Animal Health）表示，自3月以來，跨部門執法隊已在通往胡志明市的國道和邊境路線展開25次檢查，查獲18起涉及無檢疫文件運輸動物、來源不明產品和非法屠宰的違規案件。其中，被銷毀的物品包括豬肉、雞肉、貓肉、狗肉及動物內臟等，均未達獸醫衛生標準。報導指出，光是5月14日和15日兩天，執法人員就查獲近七噸準備運入胡志明市銷售的未經檢疫的肉類和禽類產品，包括大量雞、鴨、雞腸和豬肉，相關貨品均缺乏檢疫或來源證明。此外，5月15日清晨，在另一次突擊檢查中，執法人員於當地一處運河沿岸發現非法生豬屠宰場，多頭生豬在缺乏營業許可和檢疫證明的情況下被宰殺。官方指出，相關場所缺乏基本衛生條件，對食品安全與疾病防治構成風險。報導稱，所有沒收的物品均已依規定銷毀。