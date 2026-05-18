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泰國16日發生火車撞巴士事故，造成8人死亡及32人受傷，警方已對巴士和火車司機2人提起危險駕駛致死的指控。泰國鐵路運輸部部長也公佈列車黑盒子的分析結果。16日，一列火車在曼谷市中心撞上一輛巴士，並波及數台汽機車後起火燃燒，這起重大事故共造成8人喪命、32人受傷。泰國媒體《泰叻報》（Thairath）報導，初步調查結果顯示，火車當時以約35公里／小時的速度與巴士相撞，並在撞擊點前約100公尺處停止了緊急煞車。報導指出，這意味著火車司機在撞擊前100公尺就開始煞車，並嘗試了各種方法試圖阻止或移動巴士，但為時已晚，無法避免悲劇發生。泰國鐵路運輸部部長Pichet Kunathamrak指出，信號系統沒有故障或缺陷，仍然正常工作，但是柵欄無法正常下降；而火車司機本應停車，不過停得太晚了。報導分析，要讓行進中的火車完全停下來，特別是總重高達數千公噸的貨櫃聯運列車，通常需要將近 2 公里的煞車距離。因此，在僅剩 100 公尺的距離內才緊急煞車，根本完全來不及防範。目前，相關單位已著手調查現場目擊證詞及各項周邊環境數據，以進一步釐清事發軌跡。