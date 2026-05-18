新加坡歌后孫燕姿昨（17）日在台北大巨蛋舉辦第二場《就在日落以後》演唱會，金鐘視后林依晨也到場聆聽，素顏的她在觀眾席留影，模樣相當逆齡，「零負評女神」對偶像告白：「謝謝妳陪伴我的青春！」
孫燕姿第二場大巨蛋演出 林依晨素顏朝聖
今天深夜，林依晨在社群平台分享一系列看孫燕姿演唱會的照片，其中一張她戴鴨舌帽、粗框眼鏡，一身休閒打扮坐在觀眾席上，對鏡頭捧臉比出愛心手勢，沒有化妝的她膚況極佳，視覺年齡不像年屆不惑的二寶媽。
林依晨在配文寫下：「我糊沒關係，妳漂亮就好！謝謝妳陪伴我的青春！」網友紛紛留言：「謝謝依晨也陪伴了我的青春 」、「沒想到跟依晨看同一場的！現場聽孫燕姿真的好好聽」、「謝謝妳們陪伴我們的青春！（我還在演唱會的氛圍感動裡，出不來啊，燕姿）！」
回憶26年前在台出道 孫燕姿感性告白台北
孫燕姿此次是睽違12年重返台北開唱，她在第一場時回憶起26年前在台灣出道的時光，感性地說：「台北是第一個擁抱我的城市，是在這裡從沒有人認識我，到五分埔到處都在播〈綠光〉。今天這個演唱會對我來講，有非常多的感觸，26年前我的第一份工作就是在這裡發生的。」令全場粉絲感動不已。
Ariel Lin 林依晨IG
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今天深夜，林依晨在社群平台分享一系列看孫燕姿演唱會的照片，其中一張她戴鴨舌帽、粗框眼鏡，一身休閒打扮坐在觀眾席上，對鏡頭捧臉比出愛心手勢，沒有化妝的她膚況極佳，視覺年齡不像年屆不惑的二寶媽。
林依晨在配文寫下：「我糊沒關係，妳漂亮就好！謝謝妳陪伴我的青春！」網友紛紛留言：「謝謝依晨也陪伴了我的青春 」、「沒想到跟依晨看同一場的！現場聽孫燕姿真的好好聽」、「謝謝妳們陪伴我們的青春！（我還在演唱會的氛圍感動裡，出不來啊，燕姿）！」
孫燕姿此次是睽違12年重返台北開唱，她在第一場時回憶起26年前在台灣出道的時光，感性地說：「台北是第一個擁抱我的城市，是在這裡從沒有人認識我，到五分埔到處都在播〈綠光〉。今天這個演唱會對我來講，有非常多的感觸，26年前我的第一份工作就是在這裡發生的。」令全場粉絲感動不已。