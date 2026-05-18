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▲動力火車演唱會最終場找來師妹Hebe（中）擔任嘉賓，一出場就讓全場暴動。（圖／記者朱永強攝影）

動力火車15日起一連三天在台北小巨蛋舉辦「一路向前 世界巡迴演唱會」台北旗艦場，昨晚（17日）嘉賓邀請到Hebe（田馥甄），師兄妹同台立刻讓全場觀眾暴動。其中S.H.E成員Selina（任家萱）也被直擊悄悄現身觀眾席，神情專注看著動力火車的演出，而先前傳出懷孕的她，打扮略顯寬鬆且腹部隆起，看似頗有「孕味」，也讓懷二胎傳聞再度引發關注。Selina生下兒子「小腰果」後將重心放在家庭，鮮少公開露面，去年 11 月妹妹任容萱的生日合照中，Selina 的腹部隱約隆起，讓不少粉絲瘋猜「有喜」，但她當時透過經紀人回應：「真的只是衣服穿得比較寬鬆，如果有好消息，會再跟大家分享。」昨晚，Selina被目擊現身台北小巨蛋觀賞師兄動力火車的演唱會，心情似乎非常好，看著台上的演出露出燦爛笑容，一旁還有任爸、任媽以及任容萱。值得一提的是，Selina穿著寬鬆洋裝，一轉到側面時看似腹部隆起，臉蛋也比過去圓潤些，讓「懷二胎」傳聞再度引起討論。動力火車演唱會最終場找來師妹Hebe（田馥甄）擔任嘉賓，一出場就讓全場暴動。尤秋興表示Hebe對他來說就是一個高高在上的女神，對他來說很遙遠，更沒想到她會答應來當嘉賓。接著，動力火車也開玩笑說有準備幾個「備胎」，像是Selina、Ella，讓眾人聽了哈哈大笑，對此Hebe則開心喊：「好榮幸我是首選！」Selina當年替妹妹代打參加由宇宙唱片（華研國際音樂前身）舉辦的「宇宙2000實力美少女爭霸戰」，沒想到獲得冠軍及百萬唱片合約的機會，之後與Ella、Hebe組成S.H.E出道，並成為動力火車的師妹，即使過了多年彼此感情依舊非常好，演唱會上也經常送上花籃祝賀。