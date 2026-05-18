我是廣告 請繼續往下閱讀

分拆後的狂飆行情

在人工智慧（AI）基礎建設帶動記憶體產品需求爆發下，美國記憶體大廠晟碟（SanDisk）今年股價暴漲了494%，有外媒指出，SanDisk的內部人士正趁勢獲利了結。根據《巴隆周刊》報導，據提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件顯示，SanDisk首席會計官波科尼（Michael Pokorny）於12日以每股1426.18美元的價格出售了2446股股票，總計約350萬美元。在交易完成之後，波科尼仍直接持有2萬2375股SanDisk股票，依照14日收盤價1382.72美元計算，持股價值接近3100萬美元。與此同時，該公司董事薩伊納（Necip Sayiner）也有類似動作，他於8日出售了579股SanDisk股票，以平均每股1503.11美元的價格計算，該筆交易的股票價值達約87萬美元。薩伊納在出售後仍持有2900股，價值約為400萬美元。SanDisk於2025年自威騰電子（Western Digital）分拆上市，距離當年Western Digital收購該公司已超過10年。受到公司財報表現強勁，以及市場對記憶體晶片需求持續成長的預期帶動，SanDisk今年股價已狂飆494%，遠高於科技股為主的那斯達克100指數同期16%的漲幅。SanDisk專門生產快閃記憶體產品，其銷售額隨著數據中心的建設而加速增長。亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Alphabet和Meta已為2026年編列了總計7000億美元的基礎設施支出；SanDisk正是預期將從中受益的基礎設施供應商之一。SanDisk的股價走勢通常與其儲存和記憶體同業相近，這些同業今年均取得了達三位數的漲幅。包括Western Digital、硬碟製造商Seagate Technology，以及記憶體晶片公司Micron Technology，2026年股價都已翻倍成長。