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《NOWNEWS今日新聞》今（18）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：TWICE成員周子瑜近日曬出童年舊照，零偶包模樣再度掀起討論；孫安佐涉改造槍枝與噴火裝置遭羈押禁見後，律師巴毛也發文分析案件，直言這次沒那麼好「搓掉」；另外，日本19歲前SKE48偶像鈴木愛來則因腦梗塞接受手術，坦言實際狀況比想像中辛苦十倍。南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，向來以精緻外貌與清新氣質受到大批粉絲喜愛，近日她再度透過IG分享演唱會後台花絮，其中一張童年時期舊照意外成為焦點。照片中，小時候的子瑜在遊樂場開懷大笑，完全零偶包的模樣讓粉絲瞬間暴動。不少網友看到後紛紛驚呼「真的從小美到大」、「這根本等比例放大」、「母胎美女認證」。事實上，子瑜過去就曾多次公開童年照片，每次都引發高度討論。除了分享近況外，她近期也確定將以SOLO身分登上「2026高雄啤酒音樂節」，再加上傳出家人在台南成立新娛樂公司「瑜海娛樂」，也讓外界開始猜測她未來是否有機會回台發展個人事業。藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，因涉嫌公開測試自製噴火裝置，並遭警方搜出改造散彈槍與模擬槍等物品，17日遭士林地院裁定羈押禁見。消息曝光後，引發外界熱議，知名律師「巴毛律師」陳宇安也在臉書發文評論，直言這次案件性質與過往不同，「應該沒這麼容易花錢搓掉了」。巴毛律師表示，自己其實不認為孫安佐是十惡不赦的人，但長期脫軌行為與家庭教育脫不了關係。她更點名「媽寶式教育」問題，認為很多成年人早已習慣由父母出面處理麻煩，導致無法真正為自己行為負責。此外，她也狠酸影片中協助倒煤油、事後卻急著切割的同夥「你好意思喔」，相關發文曝光後再度引發大量討論。日本19歲前SKE48成員鈴木愛來，今年初原本準備加入新女團「Nü FEEL.」重新出發，沒想到卻在2月驚傳罹患腦梗塞（缺血性中風），不得不中斷演藝活動接受治療。她日前完成手術後，17日也更新社群近況，透露自己剛從加護病房出來。鈴木愛來坦言，實際治療過程「比想像中辛苦10倍」，目前會先以順利出院為目標努力，也感謝粉絲一路以來的支持與關心。事實上，她原本已宣布暫緩加入新團，專心投入後續治療。消息曝光後，大批粉絲也紛紛留言替她打氣，希望她不要急著回歸，「健康最重要」、「能平安就好」，相關話題持續在日本偶像圈發酵。