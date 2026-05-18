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▲子瑜在IG上曬出小時候的零偶包照片。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國超人氣女團TWICE台灣成員周子瑜憑藉甜美外貌與空靈氣質，一直是粉絲心中的「母胎美女」代表，近日她透過Instagram分享多張近況照片，除了曝光演唱會後台畫面外，還罕見公開一張童年舊照，咧嘴大笑零偶包的樣子意外掀起粉絲暴動，直呼：「根本美貌等比例放大！」這次曝光的童年照片中，子瑜身處遊樂場，臉上掛著毫無偶包的大笑容，整個人看起來天真又可愛。雖然還是小朋友模樣，但精緻五官與招牌大眼早已相當明顯，讓不少網友驚呼「完全等比例放大」、「從小就是女神等級」、「美貌等比例放大」，與平時舞台上較為優雅冷豔的形象相比，這次自然開懷大笑的模樣，也讓粉絲看到她更生活化的一面。除了童年照引發關注外，子瑜同步公開的演唱會後台照片同樣吸引大批粉絲朝聖，畫面中她穿著純白造型服裝，搭配珍珠飾品點綴，整體氣質宛如童話中的公主，不少粉絲更大讚「根本仙女下凡」，貼文曝光後短時間內便吸引大量按讚與留言，再度展現子瑜驚人的高人氣。事實上，子瑜近期除了跟隨TWICE完成高雄世運與台北大巨蛋演出外，也確定將以個人身分參加《2026高雄啤酒音樂節》，讓不少粉絲相當期待她的SOLO舞台，此外，期還傳出子瑜家人在台南成立新娛樂公司「瑜海娛樂」，也讓外界開始猜測她未來是否可能逐漸增加在台灣的個人活動與發展。童年照曝光後，大批粉絲紛紛湧入留言區朝聖，不少人認為子瑜根本是「天然美女範本」，從小到大幾乎沒有變化，也有人笑說，現在終於理解什麼叫「美貌等比例長大」，而子瑜不時分享童年與日常生活照片的舉動，也讓粉絲感受到她越來越放鬆自在的一面，再次成功掀起討論熱度。