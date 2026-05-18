美國愛達荷州17日舉行的一場航空展傳出相撞意外！兩架美國海軍戰機不幸相撞並墜毀，所幸機上全部四名機組人員皆安全彈射逃生。
根據美聯社報導，這起事故發生在愛達荷州西部芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）舉行的一場航空展。當時，兩架飛機正在進行飛行表演，但在過程中發生碰撞，緊急救援人員隨後迅速趕赴現場。
美國太平洋艦隊海軍航空兵發言人烏馬亞姆（Amelia Umayam）中校表示，這起相撞事故涉及兩架隸屬於華盛頓州惠德比島（Whidbey Island）第129電子攻擊中隊的美國海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機。
EA-18G「咆哮者」是F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機的衍生機型，搭載了極為精密的電子作戰系統。
烏馬亞姆在聲明中指出，兩架飛機上的四名機組人員均安全彈射，事故原因目前正在調查中。 基地官員表示，這幾名機組人員目前傷勢穩定。
協助籌辦該場航空展的「愛達荷銀翼」（Silver Wings of Idaho）行銷總監賽克斯（Kim Sykes）表示，軍事基地內沒有其他人受傷。賽克斯說：「每個人都安全，我認為這是最重要的事情。」
芒廷霍姆空軍基地在社群平台上表示，墜機事件發生後，基地立即實施了封鎖，當天剩餘的航空展活動也全數取消。
戰機糾纏墜地並引發爆炸
從現場觀眾所拍攝的影片顯示，在戰機墜落於波夕（Boise）以南約80公里處的基地附近時，天空中隨之開出了四頂降落傘。
一名目擊者歐格登（Shane Ogden）表示，他當時正在拍攝這兩架彼此靠近的戰機。他拍下的影片顯示，兩架飛機似乎發生了接觸，隨後在機組人員彈射、降落傘張開的同時，兩架飛機像連體嬰般糾纏著旋轉。接著，飛機一同墜落，在撞擊地面時炸成一團巨大火球，而機組人員則緩緩降落在附近的地面上。
歐格登表示，「我當時一直在錄影，本以為它們會分開，結果就發生了那一幕，我就把剩下的畫面拍了下來。」他進一步稱，墜機後不久他就離開了現場，因為不想阻礙緊急救援人員。
容錯率極低，專家推測人為因素
主辦單位表示，這場備受歡迎的航空展包含飛行表演和跳傘項目，旨在慶祝航空歷史並展示現代軍事能力。美國空軍的「雷鳥」（Thunderbirds）飛行表演中隊是這兩天活動的主打節目。
美國國家氣象局報告指出，墜機發生前後，現場能見度良好，陣風時速最高達每小時47公里。
兩架飛機的機組人員都能成功彈射堪稱奇蹟。航空安全專家古澤蒂（Jeff Guzzetti）表示，這可能是因為飛機相撞的方式特殊，在墜落前似乎在空中卡在一起，這為機組人員爭取了時間。他指出，在空中相撞事故中，機組人員通常根本沒有機會彈射。
古澤蒂說：「它們看起來是以一種非常獨特的方式相撞，導致機身結構保持相對完整並糾結在一起，這很可能救了他們的命。」他補充道：「在我看來，這似乎是飛行員的問題。看起來不像是機械故障。在編隊飛行中與另一架飛機進行空中匯合極具挑戰性，必須做得恰到好處，才能防止這類事情發生。」
「安全作業系統」（Safety Operating Systems）執行長兼航空安全專家考克斯（John Cox）表示，在航空展上表演的飛行員都屬於頂尖高手，但現場的容錯空間微乎其微。他說：「航空展的飛行要求極高，幾乎沒有容錯率。從事這項表演的人都非常優秀，但犯錯的空間很小。我很慶幸大家都能安全逃生。」
美國航空展安全歷史
在美國每年舉辦的約200場活動中，航空展產業多年來一直致力於提升安全性。上一次發生致命墜機事故是在2022年，當時兩架老式軍機在達拉斯的一場活動中相撞，造成六人死亡。
國際航空展理事會（ICAS）總裁兼執行長庫達希（John Cudahy）表示，過去美國航空展平均每年約有兩人死亡。但在過去十年中，平均死亡人數已降至每年接近一人。2024年和2025年都沒有發生航空展死亡事故，且自1952年以來，美國就沒有觀眾在航空展中喪生的紀錄。
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美國太平洋艦隊海軍航空兵發言人烏馬亞姆（Amelia Umayam）中校表示，這起相撞事故涉及兩架隸屬於華盛頓州惠德比島（Whidbey Island）第129電子攻擊中隊的美國海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機。
EA-18G「咆哮者」是F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機的衍生機型，搭載了極為精密的電子作戰系統。
烏馬亞姆在聲明中指出，兩架飛機上的四名機組人員均安全彈射，事故原因目前正在調查中。 基地官員表示，這幾名機組人員目前傷勢穩定。
協助籌辦該場航空展的「愛達荷銀翼」（Silver Wings of Idaho）行銷總監賽克斯（Kim Sykes）表示，軍事基地內沒有其他人受傷。賽克斯說：「每個人都安全，我認為這是最重要的事情。」
芒廷霍姆空軍基地在社群平台上表示，墜機事件發生後，基地立即實施了封鎖，當天剩餘的航空展活動也全數取消。
戰機糾纏墜地並引發爆炸
從現場觀眾所拍攝的影片顯示，在戰機墜落於波夕（Boise）以南約80公里處的基地附近時，天空中隨之開出了四頂降落傘。
歐格登表示，「我當時一直在錄影，本以為它們會分開，結果就發生了那一幕，我就把剩下的畫面拍了下來。」他進一步稱，墜機後不久他就離開了現場，因為不想阻礙緊急救援人員。
容錯率極低，專家推測人為因素
主辦單位表示，這場備受歡迎的航空展包含飛行表演和跳傘項目，旨在慶祝航空歷史並展示現代軍事能力。美國空軍的「雷鳥」（Thunderbirds）飛行表演中隊是這兩天活動的主打節目。
美國國家氣象局報告指出，墜機發生前後，現場能見度良好，陣風時速最高達每小時47公里。
兩架飛機的機組人員都能成功彈射堪稱奇蹟。航空安全專家古澤蒂（Jeff Guzzetti）表示，這可能是因為飛機相撞的方式特殊，在墜落前似乎在空中卡在一起，這為機組人員爭取了時間。他指出，在空中相撞事故中，機組人員通常根本沒有機會彈射。
古澤蒂說：「它們看起來是以一種非常獨特的方式相撞，導致機身結構保持相對完整並糾結在一起，這很可能救了他們的命。」他補充道：「在我看來，這似乎是飛行員的問題。看起來不像是機械故障。在編隊飛行中與另一架飛機進行空中匯合極具挑戰性，必須做得恰到好處，才能防止這類事情發生。」
「安全作業系統」（Safety Operating Systems）執行長兼航空安全專家考克斯（John Cox）表示，在航空展上表演的飛行員都屬於頂尖高手，但現場的容錯空間微乎其微。他說：「航空展的飛行要求極高，幾乎沒有容錯率。從事這項表演的人都非常優秀，但犯錯的空間很小。我很慶幸大家都能安全逃生。」
美國航空展安全歷史
在美國每年舉辦的約200場活動中，航空展產業多年來一直致力於提升安全性。上一次發生致命墜機事故是在2022年，當時兩架老式軍機在達拉斯的一場活動中相撞，造成六人死亡。
國際航空展理事會（ICAS）總裁兼執行長庫達希（John Cudahy）表示，過去美國航空展平均每年約有兩人死亡。但在過去十年中，平均死亡人數已降至每年接近一人。2024年和2025年都沒有發生航空展死亡事故，且自1952年以來，美國就沒有觀眾在航空展中喪生的紀錄。