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小滿節氣為什麼叫小滿？由來、意義一次看

▲小滿是二十四節氣中的第8個節氣，通常落在每年國曆5月20日至22 日間，太陽到達黃經60度則為小滿。（圖／農業部）

5/21迎小滿節氣！「5星座、5生肖」財運大爆發

◼︎ 小滿運勢第5：生肖鼠

◼︎ 小滿運勢第4：生肖蛇

◼︎ 小滿運勢第3：生肖猴

◼︎ 小滿運勢第2：生肖豬

◼︎ 小滿運勢第1：生肖龍

▲生肖龍在這個月簽下來的合作，很可能是下半年最重要的一塊基石。（示意圖／取自Unsplash）

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小滿運勢第5：水瓶座

◼︎ 小滿運勢第4：牡羊座

◼︎ 小滿運勢第3：金牛座

◼︎ 小滿運勢第2：巨蟹座

◼︎ 小滿運勢第1：雙子座

▲雙子座在這段時間特別吃香，常常能把別人沒注意到的地方，變成自己的優勢。這段時間只要多開口、多接觸，就有機會談出不錯的成果。（圖／記者陳明安攝）

2026小滿節氣將於本週四（5月21日）到來，小滿代表稻穀逐漸成熟，但尚未完全熟成，只是小滿而得此稱。根據命理專家清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，，還能迎貴人找到致富之道。小滿是二十四節氣中的第8個節氣，通常落在每年國曆5月20日至22 日間，太陽到達黃經60度則為小滿。小滿代表著夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿，故作此稱。小滿不只象徵稻穀行將結實之時準備到來，也是梅雨季節開始，使得空氣中時常瀰漫著潮濕悶熱的感覺，也標示著即將正式進入夏季。生肖鼠的朋友，當別人還在理解狀況的時候，你們早就安靜地把有用的情報拼湊好了。不需要跟著人群擠進熱門標的，反而是那些冷門角落裡被忽略的機會，往往才是真正有肉的。小滿這個節氣講究的是細水長流的積累，正好符合生肖鼠的節奏。試著把手邊零散的資訊整合起來，做個小副業或短線買賣，把本事用在找錢這件事上，效果比你想像的還要扎實。小滿時節市場誘惑多，很多人急著把錢砸出去，但生肖蛇卻不為所動。你們有一種別人很難學的能力，就是坐得住、等得起，不會因為周圍的人開始焦慮就跟著亂了陣腳。這份冷靜在五月特別值錢，因為衝動進場的人越多，後面留給沉得住氣的人的機會就越大。等局勢稍微明朗了再出手，「百發百中」這四個字放在生肖蛇的財運邏輯上，一點都不誇張。這波進帳，靠的就是這份旁人羨慕的定力。五月節奏快、變數多，但生肖猴的人在這種環境裡如魚得水。交際能力強、腦筋轉得快，是生肖猴在財運上最大的本錢。小滿這時節，誰能把人脈用得靈活，誰就能接住最多機會。多去參加聚會，新客戶多去接觸，聊著聊著搞不好就談出一個出乎意料的合作。「左右逢源」這件事對生肖猴來說從來不費力，五月把這個本事往財務方向多用一點，錢的流動速度會比平常快。不爭不搶，錢卻自己上門，生肖豬的財運邏輯向來讓人想不透。五月天氣漸熱，職場氣氛容易緊繃，生肖豬散發出來的那種平和與真誠，反而格外顯眼。你們在同事和客戶眼中從來不是威脅，卻是最值得託付的那個人，好案子自然先想到你。「和氣生財」這四個字在生肖豬身上是真的有在運作，不是口號。長期累積下來的好口碑，這個月開始會有明顯的回報，貴人有機會自己來找你。小滿的節氣能量，講的是積累到一定程度之後的自然豐收，這正適合生肖龍。你們不擅長做零碎的小生意，但只要是需要整合資源、扛起大局的計畫，生肖龍很得心應手。五月大環境釋放出來的機會，規模普遍不小，正是屬龍出手的時間點。想到了就去談，談了就認真執行，不拖、不猶豫，這個月簽下來的合作，很可能是下半年最重要的一塊基石。水瓶座賺錢的方式一向不走常規，別人看不懂，你們反而更有把握。這段時間環境變動大，很多人還在原地觀望，你們已經開始嘗試不同做法，甚至轉向新的領域。對趨勢的敏感度讓你們比較早看到機會，也願意測試新方法。與其跟著人潮擠熱門，不如把時間放在少人競爭的地方，反而更容易做出成績。這種另闢蹊徑的思維，常常在關鍵時刻派上用場，累積下來的成果就是水到渠成。牡羊座一旦設定目標，行動速度往往比別人快一拍。在小滿這時期，這股敢衝、敢試的特質更明顯，原本只停留在腦中的賺錢想法，也更有機會真的做出來。你們的優勢在於反應快、出手快，昨天想到的點子，今天就可能開始聯絡、洽談、報價。這種做事方式，常常能在別人還在觀望時，先把機會拿下。只要願意主動去談、去試，業績表現就有機會明顯往上走。看著存款簿上的數字增加，絕對是金牛座人生中最舒壓的時刻。邁入五月下旬的小滿，一股強大的行動能量注入了你們的生活，讓原本溫吞的賺錢步調瞬間掛上渦輪增壓。你們對金錢有著極其敏銳的嗅覺，只做有把握的規劃，絕不碰虛無縹緲的泡沫。現在正是將過去累積的資源大舉變現的最佳時機，不管是兼差接案還是拓展副業，只要是能帶來實質收入的機會，你們都會全力以赴去爭取。巨蟹座這個月最強的地方，在於讓人願意放心把錢交給你。你們天生給人親切、可靠的感覺，不靠強推，也不靠硬拗，而是用真誠和細心慢慢拉近距離。對客戶來說，和你們合作比較沒有壓力，反而更容易安心下決定。這種好感一旦累積起來，常常會直接變成訂單、預算，甚至還有人主動幫你介紹新機會。靠口碑吃飯的巨蟹座，這個月特別容易把人脈變成實際收入。雙子座在這段時間特別吃香，靠的就是反應快、消息靈、會說話。小滿這天的財運，讓你們很容易提早看到機會，也比較能把看似零散的資訊，串成實際收入。平常聊天、接觸人脈、交換消息的過程，都可能冒出合作或賺錢的線索。你們擅長把想法說清楚，也懂得用新角度切入問題，常常能把別人沒注意到的地方，變成自己的優勢。這段時間只要多開口、多接觸，就有機會談出不錯的成果。