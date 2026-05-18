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川普的「籌碼論」引發外交政策轉變疑慮

恐違反《六項保證》與《台灣關係法》

國會力挺台灣：立場堅定不移

美國總統川普（Donald Trump）在結束訪中行程後接受媒體訪問，期間將數十億美元對台軍售案形容為與中國的「談判籌碼」，引發外界質疑美國對台支持。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）17日表示川普正在考量如何推進對台軍售，現實是美中關係穩定非常重要。他進一步強調，美國對台政策並未改變，川普也高度關注台海局勢穩定，試圖淡化外界對於美國對台支持出現裂痕的說法。葛里爾17日在美國廣播公司（ABC）周日政論節目《本周》（This Week）接受主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）訪問時，被問及川普是否將對台軍售視為與中國協商的籌碼，以及美方期待獲得何種回報。對此，葛里爾表示，美國多年來持續對台軍售，但也曾有暫停軍售的情況，包括前總統歐巴馬（BarackObama）與前總統小布希（George W. Bush）任內皆曾出現相關情形。他說，川普目前正評估如何推進此事，而現實情況是，美中關係穩定極為重要。葛里爾指出，美中作為全球兩大重要經濟體，中方長期以來都對對台軍售議題表達關切。他提到，美國去年對中國貿易逆差減少約3成，美方透過維持對中關稅控制進口，同時中國也開放美國農產品市場，這些政策彼此相互影響。不過，他強調，川普最終仍是依據美國國家安全需求作出決定。當主持人進一步追問，若川普暫緩對台軍售，是否希望從中國獲得回報時，葛里爾回應，最重要的是維持台海現狀不變，且川普已明確表態，美國對台政策沒有改變。葛里爾表示，美方期待區域局勢維持穩定，若中國國家主席習近平試圖改變現狀，美國屆時將會納入考量。他強調，川普非常關注確保台海不會爆發衝突，「這就是為什麼他後來對媒體說：『我沒有就台灣問題向習近平主席做出任何承諾』，而總統在軍售何時進行、是否進行的問題上，將保留自己的裁量權。」川普政府曾於去年12月批准了一項創紀錄的110億美元對台軍售方案。但在上週與中國國家主席習近平於北京舉行峰會後，川普表示他正在權衡如何處理另一項重大的對台軍售案。在接受福斯新聞（Fox News）的專訪時，川普表示這項決定將取決於中國，這將是美國外交政策的一大轉變。川普當時說：「我還沒批准。我們要看看會發生什麼事。我可能會做，也可能不會做。我目前正暫緩該案，這取決於中國。坦白說，對我們來說這是一個非常好的談判籌碼。這是一大批武器。」POLITICO報導指出，川普與習近平討論這筆軍售案的舉動，顯然違反了「六項保證」。這是前總統雷根政府所做出的一系列承諾，其中包括美國不會就對台軍售問題與北京諮商。川普結束訪中行後在空軍一號上告訴記者：「那我該怎麼辦？難道要說『我不想跟你們談這個，因為我有一份1982年簽署的協議』嗎？事實上，我們非常詳細地討論了整個軍售問題。」他補充表示，自己將在「接下來相當短的一段時間內」做出決定。川普的言論同時暗示了另一項可能的違法行為，即違反1979年的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）。該法承諾美國將「向台灣提供防禦性武器」，並表明美國「應保持抵禦任何訴諸武力或其他形式的脅迫手段的能力，以免危及台灣人民的安全或社會、經濟制度」。眾議院議長·強生（Mike Johnson）在《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）上表示，美國軍方和歷任總統「一直密切關注這件事」，且國會依然致力於支持台灣的獨立自主。強生說：「我們對此有著共同利益，這正如全球所有熱愛自由的人民一樣。中國不能就這樣過去奪走那片土地，我們將對此保持強大且堅定的立場——我知道國會會這麼做的。」