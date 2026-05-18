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市場關注上週舉行的「川習會」會有利多消息，但會後卻未傳出振奮市場的消息，導致美國股市上週五（15日）迎來壓回，再加上台指期夜盤下跌487點，連帶拖累台北股市今（18）日開盤下跌76.54點、來到41095.82點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.41點、來到409.77點。今日開盤量大強勢個股：群創、國巨*、益登、宏達電、華通；開盤量大弱勢個股：友達、聯電、華邦電、力積電、南亞科。權值股多數走低，權王台積電開盤跳空下跌40元、來到2225元；台達電開盤下跌90元、來到1985元，失守2000元關卡；聯發科開盤下跌20元、來到3240元。上週五美國30年公債殖利率升破5.1%，達到近一年來的最高水平，進一步壓抑高估值成長股表現。市場認為，中東衝突推升能源價格，加上本週公布的通膨數據高於預期，恐讓聯準會更難降息。根據CME FedWatch工具，交易員目前已開始押注聯準會下一步可能是升息，而非降息，預估聯準會最快可能於2026年12月升息，機率接近51%，到了2027年初，升息預期機率則進一步攀升。此外，國際油價週五同步飆升，美國西德州原油WTI期貨大漲4.2%，收在每桶105.42美元，布蘭特原油期貨升3.35%，收在每桶109.26美元。美股上週五全數壓回，道瓊指數下跌537.29點或1.07%，報49526.17點，那斯達克指數下跌410.077點或1.54%，報26225.145點，標普500指數下跌92.74點或1.24%，報7408.50點，費半指數下跌485.32點或4.02%，報11588.46點。台股ADR跌多漲少。台積電ADR下跌3.20%，日月光ADR下跌4.09%，聯電ADR上漲0.41%，中華電信ADR下跌0.48%。台指期夜盤開高拉回，終場下跌487點或1.19%，收在40511點，台積電期貨盤後也下跌20元。