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▲前SKE48成員鈴木愛來驚傳罹患腦梗塞。（圖／翻攝自鈴木愛來X@saatan1031）

▲鈴木愛來透過社群宣布暫緩加入新女團。（圖／翻攝自鈴木愛來X@saatan1031）

日本前SKE48成員、19歲女偶像鈴木愛來近日驚傳罹患腦梗塞（缺血性中風），震驚不少粉絲，她原本預計今年加入新女團「Nü FEEL.」重新出發，沒想到卻突然因病住院治療，導致活動計畫全面延期，昨（17）日鈴木愛來發文透露自己剛出加護病房，直言治療過程「比想像中辛苦10倍」，讓許多粉絲相當擔心她的健康狀況。鈴木愛來曾是SKE48成員，2023年加入團體後受到不少關注，但2年後選擇畢業並轉換跑道，今年2月她被診斷出腦梗塞，經紀公司隨後證實她已住院接受治療，雖然同月底曾短暫出院，但之後又透露仍需接受手術與後續療養，身體狀況一直備受關注。鈴木愛來近日終於完成手術，並在17日更新社群平台，透露自己才剛從加護病房（ICU）出來，她坦言整個治療與恢復過程「比想像中辛苦10倍」，字句間明顯能感受到身體與精神都承受巨大壓力。不過她也向粉絲報平安，表示手術順利，目前會先以恢復健康、順利出院為目標努力。事實上，鈴木愛來原本在今年1月宣布加入新女團「Nü FEEL.」，不少粉絲都相當期待她重新出道，不過隨著病情曝光，她也於本月9日正式宣布將暫緩加入新團活動，她表示，考量身體狀況與未來治療安排，經過長時間思考後，才做出這個決定，希望能專心投入治療與休養。消息曝光後，大批粉絲紛紛留言替她加油，希望她不要太勉強自己，有粉絲寫下：「能平安就好」、「慢慢恢復最重要」，也有人表示19歲就面對這樣的大病實在令人心疼，雖然復出演藝圈的時間仍未知，但不少人仍期待鈴木愛來未來能健康回到舞台。