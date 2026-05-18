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▲伊能靜仍不習慣與老公分別，忍不住哽咽。（圖／翻攝自YT@芒果TV熱播綜藝 MangoTV Super Variety）

女星伊能靜近日和小10歲的老公、中國演員秦昊登上節目《妻子的浪漫旅行2026》，與其他3對夫妻一同展開旅遊，創造不少話題，也讓外界更了解他們夫妻倆的相處狀態。她透露，自己和秦昊結婚後，其實一直都在分開，包括她懷孕時，秦昊剛好進組拍戲，伊能靜什麼大小事都只能自己來，這讓她話說到一半悲從中來，哽咽直呼：「我很想哭」。伊能靜和秦昊在《妻子的浪漫旅行2026》中展現好感情，逛街、散步時，總是緊緊牽著手，甚至坐在餐桌邊，底下兩隻手也握在一起，把握每分每秒相處機會。伊能靜坦言，是因為錄完節目後，秦昊又要進組，兩個人又必須分開了，所以和秦昊能在一起的時間她都很珍惜。當其他嘉賓問道，伊能靜和秦昊最久曾分開多久時，伊能靜更無奈回應「我們一直在分開」，認為沒有什麼所謂最久、最短的時間，只要秦昊一進組拍戲，兩人就是很難碰面。伊能靜直言：「這次也要3個月，然後他今年（檔期）已經排滿了，你眼看3個月、又3個月，又3個月，就到年底了」。伊能靜也回憶，她當初剛懷女兒小米粒時，秦昊剛好進組拍《無證之罪》：「他在大東北，他說冷得都嘴瓢了，要喝熱水才能繼續表演，然後我這裡懷著孕啊，第一次胎動什麼的，他都沒經驗到」。伊能靜回憶自己過往和秦昊分別的點滴，更忍不住哽咽，卸下堅強外表坦言：「我已經跟他（結婚）10幾年了，我還是很想哭」。秦昊看著伊能靜的表現也很不捨，後期採訪時，他對製作組說：「我覺得靜姐是為我在事業上做出犧牲的，她知道一個家裡面如果兩個演員的話，那可能孩子、家庭就沒法照顧了，所以她等於是放棄演員的夢想照顧家庭，這點上我還是很欽佩她的，也是很感激的」，可見夫妻倆都深愛著彼此，即便經常分開仍不動搖對與對方的感情。