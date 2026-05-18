雙北房價居高不下，也讓不少人只能在雙北租屋生活，鄰近捷運站的套房租金更是高昂，究竟雙北哪一個捷運站的套房租金最便宜呢？永慶房產集團根據租金實價登錄資料，統計近一年台北捷運周邊800公尺以內套房租金，發現最便宜的捷運站是淡水站，平均月租金9242元，其次為頂埔站，約1萬2766元。
時間換金錢！親民2站都在捷運末站
永慶房屋統計租金實價登錄後指出，近一年台北捷運周邊套房租金最親民的十大站點，第一名是淡水站9242元，接著依序為頂埔站1萬2766元、十四張站1萬4855元、亞東醫院站1萬4936元、紅樹林站1萬5046元、劍潭站1萬5534元、大坪林站1萬5625元、頂溪站1萬5791元、橋和站1萬5914元、海山站1萬5979元。其中淡水信義線和板南線各有3個站點。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，最平價的前兩站淡水、頂埔都是捷運路線末端，到台北市中心通勤時間較長，因此租金相對親民。不過淡水站周邊有淡江大學、真理大學等學區居住需求，加上生活機能成熟，對預算有限的學生、小資族仍具有一定吸引力，讓套房有穩定需求，近一年出租件數高達324件。
而頂埔站位於板南末端站，且擁有捷運三鶯線、運校重劃區、頂埔科技園區等建設題材利多，但目前還處於開發階段，加上區域內住宅普遍屋齡較高，因此目前周邊租金仍相對便宜。第三親民的十四張站為環狀線末段站，新興重劃區還在開發初期，缺乏傳統商圈，生活機能尚未成熟，所以和新店核心區相比租金仍相對親民。
9分鐘內到北車！劍潭租金平均只要1.5萬
如果以搭乘多少時間可到捷運台北車站來看，劍潭站只要9分鐘，是少數不用轉車，而且租金較親民的地區，陳金萍指出，劍潭站雖位於台北市，但周邊住宅屋齡普遍較高，套房產品多以老公寓與舊社區為主，加上小坪數，讓租金總價相對較低；不過，劍潭站鄰近士林商圈、夜市與捷運淡水線，生活機能成熟，仍吸引不少學生與上班族承租。
位於板南線的亞東醫院站與海山站，不到20分鐘就能到直達北車，平均月租金落在1萬5千元左右。陳金萍指出，兩站位於土城、板橋交界生活圈，有醫院、學校與商圈，生活機能完整。不過站點周邊多屋齡較高的住宅產品，且鄰近工業區、亞東醫院、亞東科技大學等，租客多為學生與上班族，考量負擔能力有限，因此租金也相對便宜。
此外，大坪林站與頂溪站也是北車20分鐘生活圈內，租金相對平實的站點。陳金萍表示，大坪林站為松山新店線與環狀線交會站，頂溪站則為中和新蘆線且一站就能到位於台北市的古亭站，兩站皆具通勤便利與成熟商圈優勢。不過大坪林住宅屋齡偏高，頂溪坪數偏小，使租金相對親民，也成為不少通勤族兼顧預算與交通效率的重要選擇。陳金萍提醒，目前租金行情尚未強制進行全面實價登錄，因此相關數據尚未能全面反映實際情況，消費者除可參考相關數據和分析外，亦建議可上房租網站多加比較。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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永慶房屋統計租金實價登錄後指出，近一年台北捷運周邊套房租金最親民的十大站點，第一名是淡水站9242元，接著依序為頂埔站1萬2766元、十四張站1萬4855元、亞東醫院站1萬4936元、紅樹林站1萬5046元、劍潭站1萬5534元、大坪林站1萬5625元、頂溪站1萬5791元、橋和站1萬5914元、海山站1萬5979元。其中淡水信義線和板南線各有3個站點。
而頂埔站位於板南末端站，且擁有捷運三鶯線、運校重劃區、頂埔科技園區等建設題材利多，但目前還處於開發階段，加上區域內住宅普遍屋齡較高，因此目前周邊租金仍相對便宜。第三親民的十四張站為環狀線末段站，新興重劃區還在開發初期，缺乏傳統商圈，生活機能尚未成熟，所以和新店核心區相比租金仍相對親民。
如果以搭乘多少時間可到捷運台北車站來看，劍潭站只要9分鐘，是少數不用轉車，而且租金較親民的地區，陳金萍指出，劍潭站雖位於台北市，但周邊住宅屋齡普遍較高，套房產品多以老公寓與舊社區為主，加上小坪數，讓租金總價相對較低；不過，劍潭站鄰近士林商圈、夜市與捷運淡水線，生活機能成熟，仍吸引不少學生與上班族承租。
位於板南線的亞東醫院站與海山站，不到20分鐘就能到直達北車，平均月租金落在1萬5千元左右。陳金萍指出，兩站位於土城、板橋交界生活圈，有醫院、學校與商圈，生活機能完整。不過站點周邊多屋齡較高的住宅產品，且鄰近工業區、亞東醫院、亞東科技大學等，租客多為學生與上班族，考量負擔能力有限，因此租金也相對便宜。
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