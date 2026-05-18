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立院5月8日三讀國防特別條例草案，通過在野黨提出預算匡列7,800億元版本，與政院版1.25兆元，立院通過版本少4,700億元。立院將於明（19日）邀請行政院長卓榮泰提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告。對此，曾擔任過國防部長的退輔會主委嚴德發今（18）日表示，和平是靠實力的，尤其近期兩岸情勢對我們的威脅與日俱增，大家都有目共睹，強調國防實力重要，要建立完整的可恃戰力，無恃其不來，恃吾有以待之，要建立戰力，維持自由民主。立院外交及國防委員會今日審查退輔會預算，嚴德發並於會前受訪。媒體問軍購特別條例通過在野黨提出預算匡列7,800億元，在野黨也要砍國防部預算，嚴德發回應說，中華民國一直以維持現狀、守護區域和平安全、我們的自由民主，所以和平是靠實力的，尤其近期兩岸情勢我們的威脅是與日俱增，大家都有目共睹，怎樣強化和平實力是非常重要，需要建立完整的可恃戰力，無恃其不來，恃吾有以待之，要建立戰力，維持自由民主。媒體又問川習會落幕可能對美台軍購造成影響，嚴德發回應說，這個問題可能要由國防部說明，退輔會沒有業管。