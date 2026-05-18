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▲孫安佐入監後第一餐菜色曝光，3菜1湯菜色挺豐富。（圖／翻攝自法務部矯正署臺北監獄官網）

藝人孫安佐（本名孫健豪）日前因自製火焰噴射器影片引爆爭議，遭警方搜索後又被查出疑似改造槍械與模擬槍等物品，士林地檢署認定他涉嫌恐嚇公眾、放火未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等5項罪嫌，因此向法院聲請羈押禁見，士林地院昨（17）日下午正式裁准，消息曝光後引發外界高度關注。而孫安佐入監後第一餐也曝光，「3菜1湯」的菜色不僅豐富，營養也很充足。整起事件起因於孫安佐日前在社群平台上傳影片，內容為他與經紀人「重讀」在北投河堤測試重裝型火焰噴射器，影片中巨大火舌瞬間狂噴，現場畫面相當驚人，連拍攝者都忍不住驚呼，雖然孫安佐等人強調已做好安全措施，並特地選在空曠地區進行，但相關內容曝光後仍引發公眾安全疑慮，也讓警方介入調查。檢方指出，孫安佐涉嫌《刑法》恐嚇公眾、放火未遂、妨害公眾往來安全，以及持有具殺傷力槍枝與公告查禁模擬槍等罪嫌，且認為他有逃亡、串證與反覆實施風險，因此向法院聲押禁見，經法院審理後最終裁定羈押禁見獲准，也讓孫安佐正式被送往看守所收容。而在孫安佐遭羈押後，外界也好奇他進入看守所後的生活狀況，而法務部矯正署每個月都會公布當日收容人伙食菜單，其中孫安佐在獄中的第一餐也隨之曝光，根據菜單顯示，17日晚餐共有「3菜1湯」，內容包括甘藍炒培根、紅燒獅子頭、炒青菜以及紫菜湯，意外掀起不少網友討論。相關菜單曝光後，不少網友紛紛留言表示「菜色其實不差」、「比學生餐還豐富」，甚至有人開玩笑說「至少吃得不錯」，不過也有不少人認為，孫安佐案件本身才是真正值得關注的重點，認為孫安佐長期將危險裝置與武器題材當作流量內容，如今終於讓事情澈底失控，未來後續發展仍備受外界關注。