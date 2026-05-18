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4人遊日本福岡砸7.5萬！旅行社出發前10天才通知歇業

▲有民眾花費7.5萬透過威順旅行社預訂5天日本福岡行程，卻在10天才收到旅行社停業通知。（圖／機場公司提供）

威順旅行社突停業！觀光署證實、品保協會估百人受影響

威順旅行社因財務問題，於12日主動向中華民國旅行業品質保障協會通報，經調查發現確認業者存在財務及業務異常情形，為了防止旅客權益進一步受損，依《發展觀光條例》規定處分，自5月14日起停止營業3個月。

▲品保協會發言人李奇嶽建議民眾，未來購買旅遊產品時，除了確立旅行社是否合法立案以外，記得索取代收轉付收據、簽訂定型化契約書，盡量以刷卡或匯款方式付費。（圖／記者陳致宇攝）

近日有民眾透過台中「威順旅行社」預訂5天日本福岡旅遊，並將訂金付清花費高達7.5萬元，卻在出發前10天才收到旅行社停業通知，一夕之間出國行程全泡湯，更有其他受害者跳出來說明「致電給旅行社卻無人接聽」。品保協會亦評估，影響旅客高達上百人，但確切金額仍需確認。有民眾近日在Threads爆料，表示透過威順旅行社預訂5月26日至5月30日的日本福岡5天遊行程，4人費用7萬5600元已付清，卻在5月15日突然收到旅行社停業通知。讓她更錯愕的是，業務還告知必須再補繳3.5萬元才能出團，讓她忍不住想向品保協會申訴。該名網友曝光遭遇後，意外引來不少人也有相同狀況，甚至有人強調連通知都沒收到，詢問接洽的業務也得不到答案，就算致電給旅行社也「無人接通」，讓一票消費者崩潰表示「看了新聞傻眼，眼看6月初就要出門，訂金跟機票加起來15k，什麼毛都沒有拿到」、「原本十一月要去韓國，也要另外找了，業務也是跟我們說去品保申訴」。台中威順旅行社傳出歇業問題，交通部觀光署證實相關資訊，表示觀光署進一步指出，若是5月14日以後出發的旅客，得可依「國外旅遊定型化契約」請求旅行社全額退費，並賠償違約金，或請威順旅行社轉團由其他旅行社出團。目前觀光署已請品保協會協助受理旅客申訴，品保協會預估受影響旅客高達上百人，確切金額仍需進一步確認。