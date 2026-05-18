我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lisa曬出使用的大創米妮杯子，只要47元台幣！（圖／IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK成員Lisa坐擁超過1億名IG粉絲，根據英國社群分析公司Hopper HQ統計，她每發一則貼文的商業價值高達9.3億韓元（約台幣2200萬元），堪稱全球最吸金女星之一。不過，她近日分享閱讀韓裔美籍作家李珉真的小說《柏青哥》時，手上拿的竟是韓國大創售價僅2000韓元（約新台幣47元）的米妮馬克杯，超強反差讓粉絲直呼：「Lisa拿什麼都像精品！」Lisa在17日透過IG曬出悠閒午後時光，她一邊閱讀《柏青哥》一邊享受下午茶，粉絲卻把焦點放在她手中的米妮圖案杯子上，經比對後發現，這款商品來自韓國大創，售價只要2000韓元，是相當平價的生活用品。社群立刻掀起討論，不少人笑說：「還以為是什麼精品聯名款。」也有人表示：「Lisa拿著，大創瞬間變高級精品。」她即使擁有驚人身價，私下仍使用親民小物，讓不少粉絲被她的反差魅力圈粉，直喊：「越有錢越樸實！」根據英國社群分析公司Hopper HQ統計，Lisa擁有超過1億名IG粉絲，每則貼文的商業價值估計約62萬美元，韓幣約9.3億，折合台幣2200萬元，只要發一篇貼文，都可能創造約9.3億韓元的廣告效益，吸金能力相當驚人。Lisa的國際事業版圖也持續擴大，預計6月登上2026 FIFA世界盃開幕式舞台，與凱蒂佩芮（Katy Perry）、Future及BTS等國際巨星同台演出，再度寫下演藝生涯新紀錄。