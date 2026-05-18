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▲動力火車的顏志琳（左）、尤秋興（右）不僅唱歌好聽，說話還好笑。（圖／記者林柏年攝）

動力火車上周末一連3天（5/15、16、17）在台北小巨蛋舉行《一路向前》世界巡迴演唱會，歌迷到場不僅能聽到尤秋興、顏志琳的好歌聲，更能聽到兩人如脫口秀般的鬥嘴互動，就連在唱名贊助商的環節時，兩人都能笑梗連發，讓粉絲笑到合不攏嘴，直呼「天才呀」。一名粉絲在Threads分享動力火車的演唱會片段，當尤秋興、顏志琳唱完招牌歌曲〈當〉之後，尤秋興率先開玩笑說：「這個已經連『啊』3天，這個真的是自己找罪受，這個因為CD這麼唱，所以我們只好這樣唱」。尤秋興更直呼這首歌曲的前面不是重點，重點是後面大家一起唱「啊」的時候，「後面才是重點，所以我們還是要唱，那可能唱到…如果我們唱到70幾歲，我們就到70幾歲還在那邊『啊』」。顏志琳則笑說到時候歌聲會不一樣，更現場示範一個低音版的「啊」，讓台下粉絲笑翻。接著兩人準備開始唱名贊助商，但尤秋興話說到一半突然嘴軟，笑說：「能夠舉行這麼精彩的演出…自己講『精彩』，能夠舉行這樣一個那麼那麼…不好意思捏，自己講『精彩』不好意思，可是上面（提詞機）就寫精彩」。顏志琳這時立刻就跟他一搭一唱，問台下歌迷：「你們覺得精彩嗎？」聽到歌迷的尖叫聲後，尤秋興才繼續說：「那我們就很有信心地講，能舉行這麼一場精彩的這個演唱會，我們要謝謝所有的朋友們來到現場，大家來到現場才有這麼精彩的演出可以看」。而兩人一一點名要感謝的廠商、公司時，話說到一半，又開玩笑對歌迷說：「忍耐一下喔，聽一下我們要感謝的，講到要鼓掌喔」，讓歌迷們忍不住哄堂大笑，被兩個活寶的串場環節逗樂了。影片曝光後網友看了也紛紛留言，「『因為CD這麼唱，我們只好這樣唱』光是看影片就覺得好好笑，希望之後也可以現場聽他們演唱會哈哈哈」、「連這種講廠商的流程，都可以笑梗連連！天才呀」。可見動力火車不僅歌唱得好聽，演唱會更充分發揮幽默感，讓歌迷一整晚嘴角下不來，成為另類亮點。