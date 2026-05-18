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動力火車《一路向前》演唱會，昨（17）日晚間在台北小巨蛋演出最終場，圓滿落幕。兩人因搭乘升高裝置，從舞台端移動到對面和觀眾互動，回程時兵分兩路，改搭人工推動的舞台裝置，尤秋興笑說這是場內叫的「Uber」，而且刻意不唱歌、不放音樂，只揮手，團員顏志琳邊跟觀眾說你好的同時，突然自覺：「我們這樣移動，像不像兩台掃地機器人？」笑翻現場觀眾。動力火車一連三天在台北小巨蛋開唱，席間還有搭上升高裝置移動舞台和觀眾互動的橋段，他們一邊飛行、一邊唱歌，行經之處觀眾都很嗨，但更有趣的是回程，尤秋興表示：「我們沒有打算要飛回去，而是要搭『Uber』，讓我打電話叫一下。」隨後，現場工作人員緩緩推來兩座移動舞台，兩人兵分兩路搭上由工作人員推動的舞台回程。顏志琳也表示，就是要刻意乾乾的、不唱歌，要專心和觀眾互動，但沒想到在他舉手和觀眾說：「你好」、「大家好」、「熱情一點啊」、「不要太冷靜」時，突然神來一筆問大家：「我們這樣好像掃地機器人，你們有沒有覺得？剛剛飄落的紙花也很多，我們慢慢掃回去。」讓觀眾笑到不行。動力火車昨晚演唱會給了觀眾31首曲目含安可曲，特別來賓是他們的師妹Hebe，因機會難得，尤秋興特別請Hebe和觀眾一起大合照，但是拍照時和繞場時一樣都沒有音樂，現場乾乾的，顏志琳說：「怎麼有點乾的感覺？」Hebe也幽師兄一默：「你們剛剛當掃地機器人的時候也很乾啦。」顏志琳解釋，因為大家整場聽歌情緒很嗨，所以想說留一點空白的時刻給大家。