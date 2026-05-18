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▲秦昊（左）為伊能靜辦了3場婚禮。（圖／翻攝自YouTube 芒果TV熱播綜藝）

伊能靜和秦昊近來登上綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，和其他幾對夫妻一起回味被求婚的場景，秦昊直呼自己是一個有沒有舉辦婚禮都無所謂的人，但知道伊能靜一直想要有個婚禮，即便她結過一次婚，但當年沒有辦婚禮，秦昊二話不說，一連辦了3場，做了這麼多，他卻只淡淡帶過，「能力所及的、舉手之勞的，幹嘛不做呢？」節目中播放秦昊和伊能靜的求婚片段，伊能靜哭得一把鼻涕一把眼淚，秦昊回想當時兩人一共舉辦了3場婚禮，分別在泰國、北京和瀋陽，秦昊說，「我是一個有沒有婚禮都行的人，但是我認識她的時候，就知道她特別想要婚禮，雖然她有過一次婚姻，但沒有婚禮，我們辦了3次。」結過婚的人都知道，舉辦婚禮是一件勞心傷神的事情，一連辦了3場，還在不同地方，肯定非常疲憊，但秦昊說，「很多時候，如果你能力所及，能做到舉手之勞的，讓對方開心，那幹嘛不做呢？」現場所有嘉賓點頭如搗蒜。伊能靜也說，當時秦昊在土耳其跟她求婚，還在河的對岸放煙火，但土耳其管控嚴格，要提前跟國家申請，再跟那條河的所有權單位申請，才有可能執行的，秦昊和當地政府書信往來了3個月才達成這件事。