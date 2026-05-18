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IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》剛在16日迎來大結局，沒想到劇情設定引發三大爭議被狂罵到洗版韓網熱帖。原本該開開心心收官結局，卻因為邊佑錫登基稱王的細節處理不當，加上IU劇中使用的茶具是中國淘寶貨、手法也非韓國傳統茶道，以及出現大妃向大君下跪請罪的不合理橋段，種種原因引燃韓國觀眾的集體怒火。完結篇播出後，韓國各大網路討論區隨即出現數十篇批判文章，引發熱烈討論。首先最讓觀眾們無法接受的，就是「矮化國格」。古代亞洲有一套嚴格的位階禮制，唯有最高權力的皇帝能配戴「十二旒冕」，也就是帽子前後各有十二條天子專用的玉串串珠，且臣民必須高呼「萬歲」。至於身為附屬國的國王，規格則被降級，只能配戴前後各九條串珠的「九旒冕」，臣民也只能喊「千歲」。邊佑錫飾演的理安大君在劇中登基時，竟然配戴了矮人一等、代表附屬國國王的九旒冕，台下群臣還齊聲高喊「千歲」，意味著編劇在劇中把韓國定義成了中國的諸侯國。儘管劇情屬於架空設定，但韓國歷史上明明經歷過宣布獨立、平起平坐的「大韓帝國」時期，認為劇組這樣根本是嚴重矮化國家地位。另外，劇中IU在宮廷裡泡茶，使用的茶具被眼尖觀眾認出是從中國淘寶網站購買的低價「三炮台」茶碗，完全不是韓國傳統茶具，甚至連溫杯、泡茶的手法也完全是中國傳統茶道，並非韓國本土的傳統茶藝。韓國網友憤怒表示，因為預算問題上網買便宜道具可以理解，但既然劇情設定女主角進了宮廷，理當學習韓國茶道的傳統文化。加上劇中竟然還出現大妃竟向大君下跪請罪的不合理橋段，更被批評徹底顛覆了儒家社會的長幼尊卑秩序。接二連三的爭議，導致憤怒的民眾開始向廣電審查部門發起集體投訴。對此，製作團隊也緊急發表聲明，坦承世界觀設定不夠嚴謹以及歷史考察不周全，向大眾致上深切的歉意。然而，敷衍的官方說法並無法平息網友的怒氣，強烈要求劇組必須徹底刪除所有涉嫌扭曲歷史、損害國家形象的畫面，並要求電視台與全體幕後團隊進行公開且正式的道歉。