美國總統川普（Donald Trump）上週訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行會談。白宮17日發布事實清單（Fact Sheet），羅列此次「川習會」達成的多項共識，雙方同意建立「具建設性的戰略穩定關係」，並確定將會建立新的「貿易委員會」。雖然雙方都稱曾就台灣議題交換意見，但白宮事實清單與中方聲明不同的是，其中並未提及台灣。
白宮17日公布一份事實清單，彙整川普與習近平在北京會談時達成的協議內容，據該清單，兩國元首達成共識，認為雙方應建立「建設性戰略穩定關係」，並強調雙邊關係應建立在「公平與互惠」基礎上，以提升全球企業與消費者信心。
白宮指出，此次峰會另一項核心成果，是美中決定成立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade）及「美中投資委員會」（U.S.-China Board of Investment）兩大新機構，以優化雙邊經濟關係。其中，美中貿易委員會將負責管理非敏感商品的雙邊貿易，而美中投資委員會則作為兩國政府討論投資相關議題的平台。
美方強調了經濟方面的成果，並讚譽這是一項「歷史性協議」。其中指出，除了中方在去年10月已同意的大豆採購外，還將於2026年至2028年間，每年至少採購170億美元美國農產品。
中國也恢復美國牛肉市場准入，重新核准超過400家美國牛肉設施資格，並新增新的合格名單。中方同時承諾與美國監管機構合作，解除對美國牛肉設施的所有暫停措施。此外，中方恢復從經美國農業部（USDA）認定為無高病原性禽流感州進口家禽產品。
此外，中方也已批准採購200架美國波音公司的飛機。白宮表示，這是中國自2017年以來首次承諾購買美製波音客機，預料將帶動美國高薪、高技術製造業就業機會。
但針對外界一直關注的「中國對稀土實施出口管制」等懸而未解的問題，清單中僅稱中方將回應美方對涵蓋釔、鈧、釹與銦等稀土及關鍵礦物供應鏈短缺的疑慮，並將回應美方對稀土生產與加工設備、相關技術出口限制的關切。
在地緣政治議題方面，美中雙方同意伊朗不能擁有核武，並呼籲重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），且認為任何國家或組織都不應對通行船隻收取過路費。此外，川普與習近平也重申朝鮮半島無核化的共同目標。
另一方面，川普曾表示與習近平會談時，曾就台灣問題交換意見，但在這份白宮公布的事實清單中，完全沒有提及任何與台灣相關的內容。
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白宮指出，此次峰會另一項核心成果，是美中決定成立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade）及「美中投資委員會」（U.S.-China Board of Investment）兩大新機構，以優化雙邊經濟關係。其中，美中貿易委員會將負責管理非敏感商品的雙邊貿易，而美中投資委員會則作為兩國政府討論投資相關議題的平台。
美方強調了經濟方面的成果，並讚譽這是一項「歷史性協議」。其中指出，除了中方在去年10月已同意的大豆採購外，還將於2026年至2028年間，每年至少採購170億美元美國農產品。
中國也恢復美國牛肉市場准入，重新核准超過400家美國牛肉設施資格，並新增新的合格名單。中方同時承諾與美國監管機構合作，解除對美國牛肉設施的所有暫停措施。此外，中方恢復從經美國農業部（USDA）認定為無高病原性禽流感州進口家禽產品。
此外，中方也已批准採購200架美國波音公司的飛機。白宮表示，這是中國自2017年以來首次承諾購買美製波音客機，預料將帶動美國高薪、高技術製造業就業機會。
但針對外界一直關注的「中國對稀土實施出口管制」等懸而未解的問題，清單中僅稱中方將回應美方對涵蓋釔、鈧、釹與銦等稀土及關鍵礦物供應鏈短缺的疑慮，並將回應美方對稀土生產與加工設備、相關技術出口限制的關切。
在地緣政治議題方面，美中雙方同意伊朗不能擁有核武，並呼籲重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），且認為任何國家或組織都不應對通行船隻收取過路費。此外，川普與習近平也重申朝鮮半島無核化的共同目標。
另一方面，川普曾表示與習近平會談時，曾就台灣問題交換意見，但在這份白宮公布的事實清單中，完全沒有提及任何與台灣相關的內容。
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