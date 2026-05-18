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YouTuber吃貨豪豪雞翅挑戰事件！不只一位大胃王被刁難

承認「我們最錯的地方，晚了回覆」：小店未曾受到如此關注，需要時間整理閱讀海量留言。

解釋低消規則：「挑戰失敗，費用可以折抵低消；挑戰成功，免單只涵蓋雞翅的部分（還是有低消每人500元）」。

針對「重啃骨頭」說明：認錯選擇很模糊的食材，但「要大家可以於ChatGPT查詢：香港人為什麼愛吃雞翼尖？」挨轟「還在狡辯，是吃的人不懂怎麼吃」。

針對「補啤酒」說明：有「提前告訴參賽者會在比賽計時前補上泡沫」；強調「沒考慮到拍攝時間的因素，讓補泡沫的啤酒、泡沫也消了，全杯變成啤酒」。

強調訂位時以文字訊息查詢或報名「本店也有記錄」；客人到店時會再次告知遊戲規則跟低消。結果網友更火大，批「提油救火」、「繼續凹」、「公關災難」。

報名的時候也沒有告知挑戰成功需要低消$500元。

朋友食量不大，還是硬點了$4200元的餐點，「有餐點還是你們漏點後補上讓我們的餐費變更高」。

「挑戰的時候很早雞翅就吃完了，也被你們店員刁難要自己檢查吃乾淨」。

店員表示不論挑戰成功與否都需要支付低消（傑克說他也是到現場才知道這件事）。

自己是第一次遇到大胃王挑戰還需要另外低消的情況，所以當下其實有點錯愕，也一度沒有很想繼續挑戰。

當下早就已經挑戰成功了，但店員對於檢查規則的說明一直不夠明確，導致我們需要一直反覆確認、重複檢查好幾次。

YouTuber吃貨豪豪參加台北市再聚Reunion Place港式餐酒館「雞翅挑戰」大胃王比賽，疑遭刁難重啃骨頭、「補泡沫」添滿啤酒，大批粉絲為其打抱不平，業者被炎上後二度發出道歉聲明，仍遭轟提油救火。後續再釣出YouTuber傑克開吃、阿冠熊愛吃相繼發聲，還原「報名的時候也沒有告知挑戰成功需要低消500元」、「店員對於檢查規則的說明一直不夠明確」等爭議問題。《NOWNEWS今日新聞》一次整理事件時間軸懶人包看懂始末。台北市港式餐酒館「再聚Reunion Place」推出「15分鐘吃完30隻雞翅＋1公升啤酒」挑戰，成功可免單（挑戰費1288元），但需先付50%訂金（644元）。對於備受爭議的活動訂位，店家表示，「『雞翼挑戰』最初的設定，比較偏向店內互動活動，而不是以大胃王競賽為主要方向」。卻因活動規則模糊、流程以及現場互動執行引發爭議。尤其「為什麼挑戰成功後，還是需要低消」，引發熱論。挑戰日期（影片拍攝日期2026年4月27日）84萬訂閱大胃王YouTuber吃貨豪豪，應粉絲推薦前往「再聚Reunion Place」港式餐酒館，參加雞翅挑戰。影片0:59處：現場臨時加低消規定（每人500元，不包含雞翅挑戰餐點），豪豪稱：「第一次看到挑戰有低消的」。影片3:31處：挑戰前店家補滿啤酒泡沫。影片9:51處：挑戰時間12:27豪豪完成，店家提醒「再幫我稍微檢查一下（雞翼殘肉）」；豪豪邊啃邊確認於挑戰時間14:50確認過關。影片12:31處：挑戰成功免單，豪豪秀出發票表示加攝影師兩個人總共花費1115元（低消+10%服務費）。影片封面：「無人成功」標題耐人尋味。炎上日期（影片發布2026年5月10日，截至5月18日9:53，累積觀看次數：619,539次）吃貨豪豪於YouTube上架挑戰影片，粉絲及網友看到補酒、重啃骨頭、挑戰成功還要付低消等畫面，為其打抱不平，留言怒轟「輸不起就別辦活動」、「刻意刁難」、「負面行銷」。店家Google評價被灌1星暴跌（後來掉到約2.8星；目前已回血至4.6星）。店家第一次道歉聲明（約5月11日） 於IG發文回應：最初設定偏向店內互動活動才會搭配基本消費。承認「規則沒有在一開始說明得足夠清楚」；承諾未來調整活動玩法、規則說明、現場流程安排。網友仍不買單，認為道歉不誠懇、避重就輕。11店家第二次道歉（5月16日） 老闆鞠躬道歉照片再發長文向豪豪與粉絲道歉：大胃王「傑克開吃」現身（約5月16日） YouTuber「傑克開吃」自稱第一組挑戰者，在店家道歉文下方留言打臉：大胃王「阿冠熊愛吃」現身（約5月17日） YouTuber「阿冠熊愛吃」表示當天跟傑克一起去挑戰：