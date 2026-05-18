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▲孫安佐十分痴迷於槍械與健身，過去多次在個人頻道上分享槍械相關內容以及健身。（圖／翻攝自孫安佐YouTube）

▲孫安佐火燒河堤恐怖畫面曝光，黑煙沖天他沒在怕，附近居民看到相關影片也坦言會擔心。（圖／翻攝自孫安佐IG@sun_gojo99）

藝人孫安佐（本名孫健豪）因涉嫌持有改造槍械、自製火焰裝置等爭議，昨（17）日遭士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院經開庭後正式裁准，法院認為孫安佐涉犯多項罪嫌，且有逃亡、串證及再犯可能，因此裁定羈押禁見。消息曝光後，也讓外界開始關注後續刑責問題。對此，《NOWNEWS今日新聞》也請教知名律師黃帝穎，律師分析案件後表示：「孫安佐最重恐面臨無期徒刑。」根據法院說法，孫安佐目前涉及《刑法》恐嚇公眾、以他法致生往來危險，以及《槍砲彈藥刀械管制條例》相關罪嫌，其中包含未經許可持有非制式槍械與非法持有模擬槍等，由於案件涉及公共安全與具殺傷力裝置，因此檢警態度相當慎重，也讓整起案件嚴重程度大幅升高。對此律師黃帝穎向《NOWNEWS今日新聞》記者分析指出，若檢方後續鑑定結果確認該槍枝具備殺傷力，且屬於孫安佐自行改造，依照《槍砲彈藥刀械管制條例》第8條規定，恐面臨「5年以上有期徒刑，最重甚至可判無期徒刑」，他也坦言這次案件與過往網路爭議不同，刑責相對重很多。黃帝穎進一步表示，未來案件走向有兩大關鍵：第一，是槍枝經鑑定後是否真的具備殺傷力；第二，則是槍枝究竟是孫安佐親自改造，還是僅單純持有。若2項條件皆成立，案件刑度將大幅提高，他也直言從目前情況來看，孫安佐遭起訴與判刑風險其實相當高。事實上，整起事件源於孫安佐日前在社群上傳測試火焰噴射器影片，畫面中巨大火舌狂噴，引發警方注意。後續檢警搜索時，又查獲疑似改造槍械與模擬槍等物品，因此進一步擴大偵辦。如今除了羈押禁見外，最重甚至可能面臨無期徒刑，也讓外界震驚直呼：「這次真的不是鬧著玩了。」除了法律問題外，事件也讓不少北投當地居民感到不安，由於孫安佐拍攝火焰裝置影片的地點附近有學校、公園與住宅區，不少民眾表示，當地平時有很多小朋友活動，若火焰裝置或槍械真的發生失控，後果恐怕不堪設想，有居民坦言看到影片當下確實會害怕，也認為相關行為已經超過一般「實驗」範圍。不過，也有部分民眾認為，孫安佐其實相當聰明，對機械與裝置具備一定研究能力，只是缺乏正確引導，有人認為如果他能將興趣投入合法專業領域，也許未來仍有機會發展相關專長。