台積電上週五（15日）宣布，出售旗下轉投資子公司世界先進（5347）持股逾8%，逐漸淡出經營權。受到利空消息拖累，世界先進今（18）日開盤即跌停，來到159元，並且有將近1.5萬張排隊等著賣出。

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台積電15日宣布，規劃處分部分世界先進持股，預計出售不超過1.52億股普通股，約相當於世界先進已發行股本8.1%，將採鉅額交易方式進行，出售對象預計為財務投資機構。

台積電目前在股權充分稀釋基礎下，約持有世界先進27.1%股權。若本次出售完成，持股比例預計將降至約19%。台積電也表示，在可預見的未來，並無進一步出售世界先進股權的計畫。

台積電強調，此次股權出售主要是為了將資源更聚焦於核心業務，不會影響與世界先進既有策略合作關係。雙方合作仍包括台積電委託世界先進生產矽中介層，以及台積電向世界先進授權氮化鎵（GaN）製程技術。

台積電與世界先進長期具合作關係，不過台積電也指出，自2024年6月起，已不再於世界先進董事會中擁有董事席次。此次持股處分後，台積電雖仍為世界先進重要股東，但持股比重將進一步下降。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...