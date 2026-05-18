「小豬」羅志祥去年參演電影《我的網紅女兒》，這是他睽違9年再度登上大銀幕的最新力作，已確定在今年8月27日上映，今（18）日卻傳出羅志祥的戲份遭大量刪減，原因與新人女主角陳怡佳有關。據悉，羅志祥在片中飾演陳怡佳的男友，但因陳怡佳演太爛，導致多段劇情被刪，羅志祥這才遭到波及。

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羅志祥電影戲份被狂刪　竟然是女主角害的

據《鏡週刊》報導，《我的網紅女兒》描述黑道老爸（王識賢飾）與網紅女兒（陳怡佳飾）之間的親子關係、父女衝突。本來電影將聚焦在陳怡佳身上，但有知情人透露，由於陳怡佳演技太過生澀，導致她演出的戲份最後幾乎都被剪光，這才牽連到和她有大量對手戲、飾演她男友的羅志祥。

另外，劇組將電影重新剪輯後，改把焦點放在王識賢身上，片名也因此從《我的網紅女兒》改名為《網紅老爸》。上映日期則同樣往後延，原先定檔在今年2月，最後延期到暑期檔8月上映。

▲《我的網紅女兒》去年舉行殺青宴，王識賢站在C位。（圖／記者朱永強攝）
▲《我的網紅女兒》去年舉行殺青宴，王識賢站在C位。（圖／記者朱永強攝）
羅志祥甩感情醜聞　繼續開演唱會、主持、拍戲

而羅志祥自從2020年被前女友周揚青爆料交往期間劈腿、大玩多人運動後，形象就遭到嚴重打擊，他也因此沉寂了很長一段時間，直到2022年才靠著花蓮跨年演唱會復出，並繼續投入主持、歌唱事業。

如今羅志祥還將舉行30週年巡迴演唱會，甚至有機會重返中國拍攝節目，傳出將參與《披荊斬棘的哥哥6》。對此，羅志祥僅低調回應：「謝謝老師，我會努力加油的！」

▲羅志祥去年9月到今年3月期間，還主持過節目《綜藝OK啦》。（圖／中天提供）
▲羅志祥去年9月到今年3月期間，還主持過節目《綜藝OK啦》。（圖／中天提供）
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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...