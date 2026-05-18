我是廣告 請繼續往下閱讀

近期主動式ETF大熱，尤其繼00981A締造超猛成績後，另一檔統一台股升級50（00403A）也成為怪物級主動式ETF，然而，今（15）日因大盤狂殺影響，00403A開盤就跌破發行價，最低來到9.71元，跌幅2%，如果買在掛牌首日最高價10.96元，恐怕投資人損益是賠掉千元。由於今日台股慘急殺，加權指數開盤下跌76.54點，報41095.82點，隨後在台積電領跌五大權值股，加上台光電、鴻勁、聯電，以及記憶體、PCB等族群紛紛走弱下，大盤跌點急殺1002.19點、回落至40170.17點。00403A也慘被拖累，承受不住大盤整體壓力，跌破發行價，截至10時21分，00403A暫報9.85元。00403A在上週初登場時就因投資人大幅搶進，導致股價溢價逾5%，前兩個交易日更是催出高達800萬張的驚人交易量，隨著熱潮降溫，00403A股價逐漸修正，在上週五（15日）收在10元，下跌0.24元，跌幅2.34%，股價跌落至發行價，淨值則降至9.93元，溢價0.7%不過，儘管爭議不斷，00403A仍穩定成長，12日時挾帶791.7億元規模初登場，在隔日就衝破千億元，為台股史上最快達到千億規模的ETF，到15日時，規模就已經突破1500億元，來到1563.65億元。除此之外，00403A受益人數增長速度也十分驚人，根據臺灣集保結算所16日公布的台股ETF受益人數資料，00403A受益人數有近93.8萬人，超過主動統一台股增長（00981A）的91.5萬人位居第5名。分析師也建議，這波ETF如何布局，投資人就是做平準買進，可以採取定期定額的方式購買ETF，至於標的，投資人可以觀察持股比例，如果想要台積電持股相對比較高的，就可以留意0050；如果要參與整個AI 產業多頭走勢，可以留意主動式ETF，或是相關的一些主題性的ETF。並強調投資不要擴張槓桿，在零風險狀況下，以現金來做買進。