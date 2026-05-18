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台北市長參選人沈伯洋日前表示，「台獨就是台灣是主權獨立的國家，這也是現狀」；台北市長蔣萬安昨日反問，中華民國本來就是主權獨立國家，他反問民進黨是否要刪除台獨黨綱。對此，沈伯洋昨日回應說，現在是台灣前途決議文，蔣萬安可能對民進黨不了解，更諷刺他「不是學法律的嗎？」蔣萬安今（18）日回擊說，果然大家說民進黨的台獨就像月亮初一、十五不一樣。蔣萬安今日前往雲林考察北市營養午餐食材及農產品推廣，立委張嘉郡、雲林縣長張麗善也陪同考察。蔣萬安受訪被問到雙城論壇沒有意義，甚至成為滲透的破口 ，如果他當選就停辦？蔣萬安回應說，他一直強調兩岸關係越困難，越需要溝通交流，所以會持續秉持對等、善意、 互惠的原則，讓兩 個城市持續施政的交流。媒體問，沈伯洋也提到民進黨現在沒有台獨黨綱，只有台灣前途決議文 ， 他還批評說你是學法怎麼會不懂？蔣萬安回應說，「其實我蠻同情他的， 因為問題在賴清德。」 因為一位台獨工作者竟然說沒有台獨的問題，早上還在解釋什麼是台獨，晚上突然開口說「沒有台獨的問題 」。 果然大家說民進黨的台獨就像月亮，初一十五不 一 樣 。媒體又問沈伯洋說「最近回應一些問題都是說去問沈伯洋，他說你以前是萬事問中央，現在是萬事問沈伯洋」，蔣萬安回應說，「只要是市政的議題，人民關心的議題，大家問我，我一定會清楚跟大家做說明。」 但是包括像里長被檢調調查約談，說里長感受到被保護，又說相關的資料被滲透，「這都不是我講，是他提出來的」， 也要講出相關具體事證，所以當然要去問他。