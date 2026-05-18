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▲秦昊（前）回到飯店休息後，還是想幫忙伊能靜（後）擺盤張羅晚餐的事，被伊能靜熊抱制止，要他馬上去休息。（圖／翻攝自YouTube@芒果TV熱播綜藝）

中國綜藝實境秀《妻子的浪漫旅行2026》最新一期前往俄羅斯聖彼得堡旅遊。在異國的低溫摧殘下，向來低調內斂的秦昊卻出現了發冷、甚至低溫發燒的症狀，連手摸起來都燙燙的。儘管身體抱恙，他一開始依然堅持要陪同妻子伊能靜繼續行程，似乎是擔心自己如果中途去休息會「掃了老婆的興」。對此伊能靜心疼表示：「有啥好陪的，身體不舒服，不能陪的。」伊能靜和秦昊兩人在行程空檔坐在路邊吃蛋糕，秦昊提到自己好像有點發燒，伊能靜立刻伸手摸他的額頭和頸部，立刻心疼地開罵：「那你剛剛還說要陪我去，那不能陪的，身體不舒服有啥好陪的？」伊能靜向秦昊解釋，如果他只是為了配合而硬撐著去，當她在讚嘆風景多漂亮的時候，身體不適的秦昊根本也無法真正感受到旅遊的快樂，這樣勉強去逛完全沒有意義。因此，她堅持兩個人乾脆都脫隊回飯店好好休息。隨後，兩人就先回到飯店。為了讓生病的秦昊能好好靜養，妻子還特地叫了客房服務，把晚上要聚餐餐點直接送到房間裡。沒想到，即使已經回到房間，責任感十足的秦昊依然閒不下來，還是想要幫忙太太處理晚餐的事，想幫忙擺盤，結果再度被心疼老公的伊能靜碎念阻止：「你不舒服，你還幫忙，你別幫忙啦，去休息。」沒想到秦昊還是沒停下動作，已拿了盤子要開始擺盤，伊能靜見狀從背後熊抱秦昊，要他立刻停止動作：「別再幫忙了，我心疼你，你去休息吧，沒事的。等下如果你還想幫忙再幫忙，現在先休息。」現年58歲的伊能靜與秦昊2015年再婚、育有一名9歲女兒「米粒」，兩人是相差10歲的姐弟戀，之前還有粉絲對兩人之間的互動特別好奇，從節目裡看來，一人寧願抱病上陣也不想掃對方的興，另一個則是寧可不看風景也要陪老公休息，可說是雙向奔赴。