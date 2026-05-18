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南韓女星宋慧喬今年44歲，凍齡美貌驚豔眾人，近日在IG公開多張最新時尚畫報，其中一套穿上白色細肩帶迷你洋裝，從側面看採前後拼接綁帶設計，正面布料寬度幾乎只有手掌撐開的大小，纖細身形比「A4腰」還誇張，美腿、鎖骨一覽無遺，性感曲線讓粉絲狂讚「姐姐真的太美了」，連《黑暗榮耀》金赫拉都驚呼「真的瘋了！」宋慧喬公開最新一系列戶外美照，其中最吸睛的就是她身上的白色迷你洋裝，這件洋裝採用前後兩片布料以細肩帶固定，再由側邊綁帶連接，整體剪裁相當大膽，從正面看布料的寬度幾乎只有手掌張開的大小，讓她本就纖細的身形看起來更加驚人，視覺效果甚至比「A4腰」還要誇張。另一組照片中，宋慧喬躺在草地上，身穿黑色無袖上衣搭配外套，鎖骨間垂墜的綠色項鍊與同色系戒指替整體造型增添亮點。她也換上吊帶褲造型，胸前大開到極低深V，若隱若現露出內在美曲線，舉手投足展現凍齡美貌與驚人身材，讓人完全看不出她已經44歲。粉絲看完照片後紛紛表示：「姐姐真的太美了」、「一直都支持妳」、「實在太漂亮了」、「加油」、「妳真的是我最喜歡的演員」、「Beautiful」。留言中，《黑暗榮耀》的金赫拉也驚呼：「真的瘋了。」朴帥眉則留言：「可愛到要融化了！」1981年出生的宋慧喬今年44歲，出演的Netflix新劇《夢響年代》如火如荼拍攝中，該劇以1960年代至1980年代的韓國演藝圈為背景，描述在野蠻與暴力橫行的時代裡，一群一無所有卻懷抱耀眼夢想的人們，奮不顧身追夢的成長故事。