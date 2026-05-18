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批發零售業229人 高於化工、民生工業無薪假人數

勞動部今（18）日公布最新「減班休息統計」（無薪假），實施無薪假事業單位計254家，實施人數3,319人，較上一期減少10家，人數減少313人。減少主因是有37家在無薪假屆期後不再通報或提前終止，計有608名員工恢復原本勞動條件。去年川普4月宣布實施美國對等關稅，而也逐步讓我國製造業出現震撼，近9成企業都反映都受到關稅影響，必須調整訂單及實施無薪假。經過一年時間，最新統計顯示，受到美國關稅影響無薪假人數為2448人，約73.7%，已較去年收斂但仍居高不下。在各行業別中，又以製造業198家、3,059人最多，其中以金屬機電工業2,377占比最高，其次是民生工業及化學工業；值得一提的是，批發零售業無薪假人數已經超越化學工業、資訊電子工業，並且相當接近民生工業人數，與去年同期的「工業遠大於內需」狀況，有出現明顯改善。對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說明，除了製造業之外，最大宗的減班休息都是來自於批發零售業，因為其包含行業類別較多，但製造業仍占減班休息人數的9成以上。對於化學品、資訊電子及民生工業出現收斂，是否代表美國關稅及中國傾銷狀況改善？她認為，即便單一產業影響逐步收斂，導致批發零售業人數超過，但若細看企業家數就會發現實施減班休息的業者都屬於中小型業者，很難代表整體產業狀況都有所改善。勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有接近8成員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼。勞動部提醒，減班休息並非無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。